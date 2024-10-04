Cemsa’da “Time Attack” heyecanı yaşanacak

Kayıtlar 65’i geçti
Time Attack, yani zamana karşı pist yarışı ve Auto Show’un yapılacağı etkinlikte kapıların açılmasının ardından araçlar sergilenecek. Ardından saat 16.00’da Time Attack yarışı başlayacak. Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Güncel kayıt listesinin 66 yarışçıya ulaştığı etkinlikte sporcular hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.
Güncel Kayıt Listesi:
|No.
|Sürücü
|Araç
|Kategori
|1
|JALE KUSET
|CİTROEN
|FWD
|2
|ENES KAYA
|HONDA
|FWD
|3
|HÜSEYİN REYHAN
|STARLET GT
|FWD
|4
|FAHRİ PAKAN
|ALFA ROMEO
|FWD
|5
|MEHMET TORANBEKİ
|HONDA EF
|FWD
|6
|KEMAL ÖZKURAL
|SUZUKI SWIFT TURBO
|FWD
|7
|TANJU CANDAŞ
|CLİO
|FWD
|8
|BERKE GÖKHAN
|SUZUKI
|FWD
|9
|MEHMET SALİH ÇELİKTEN
|YARIS RS
|FWD
|10
|HÜLYA GÖKTAŞ
|TOYOTA GLANZA
|FWD
|11
|ONAT KUTLAR
|HONDA
|FWD
|12
|AHMET BAĞRIAÇIK
|NISSAN 350Z
|RWD
|13
|HURİ BAĞRIAÇIK
|NISSAN 350Z
|RWD
|14
|SARP TOPRAK
|NISSAN 350Z
|RWD
|15
|CAN YILMAZ
|NISSAN S15
|RWD
|16
|MUHAMMET DAĞDAŞ
|NISSAN 350Z
|RWD
|17
|YAŞAM KARAKURT
|TOYOTA SOARER
|RWD
|18
|ŞAFAK ŞEN
|NISSAN SILVIA S14
|RWD
|19
|YUSUF MELİH SET
|NİSSAN SİLVİA
|RWD
|20
|EMİNE ŞÜKÜROĞLU
|NİSSAN SİLVİA
|RWD
|21
|ÖZGÜR ÇETİN
|NISSAN S15
|RWD
|22
|MUSTAFA GANARİ
|SUBARU
|AWD
|23
|FIRAT SEZGİN
|EVO 8
|AWD
|24
|BARAN AKELER
|SUBARU STİ
|AWD
|25
|YAŞAR FEVZİOĞLU
|YARIS GR4
|AWD
|26
|ATEŞ TUFAN
|GT FOUR
|AWD
|27
|MELİNA AVCI
|MİTSUBİSHİ
|AWD
|28
|ÖMER KARANFİL
|MITSUBISHI EVO 6
|AWD
|29
|ARDA ÖZDEMİR
|BMW 320i
|AWD
|30
|COŞKUN GÜREL
|GOLF7R
|AWD
|31
|ARDA KARABIYIKLI
|AUDI S5
|AWD
|32
|ŞÜKRÜ BÜYÜKHÜSEYİN
|EVO
|AWD
|33
|KIYAL TAHİR SELVİLER
|SUBARU İMREZA
|AWD
|34
|İSMET TUFAN
|GTR R35
|AWD
|35
|ÇAĞAN DÜDÜKÇÜ
|SUZUKİ SWİFT SPORT
|FWD
|36
|MEHMET EMRE SARI
|WAUXHAL CORSA
|FWD
|37
|ADEM PENÇE
|TOYOTA CORSA
|FWD
|38
|CAFER YORGANCI
|TOYOTA GLANZA
|FWD
|39
|MARİOS CONSTANTINOU
|ALFA ROMEO
|FWD
|40
|BEHİÇ TOPCU
|HONDA CIVIC
|FWD
|41
|ATİLA BİRİCİK
|HONDA DC5
|FWD
|42
|EFE TAŞEL
|FORD ESCORT
|FWD
|43
|HÜSEYİN KARAOĞLAN
|ALFA ROMEO
|FWD
|44
|HASAN KARLITAŞ
|HONDA CİVİC
|FWD
|45
|MAZHAR TAHİR SELVİLER
|HONDA
|FWD
|46
|CENGİZHAN GÜNGÖR
|MAZDA RX7
|RWD
|47
|ÖZKAN ÇALIŞKANLAR
|NISSAN SILVIA
|RWD
|48
|MUSTAFA BAĞRIAÇIK
|NISSAN 350Z
|RWD
|49
|MEHMET ALİ GÜVEN
|MAZDA RX8
|RWD
|50
|AHMED ABDELHALİM
|MAZDA MİATA
|RWD
|51
|DAĞLAR DEVECİOĞLU
|BMW E36
|RWD
|52
|YAŞAR FEVZİOĞLU
|350Z
|RWD
|53
|ARCAN YİĞİT
|BMW E30
|RWD
|54
|PEDRAM GAZİ
|MAZDA MİATA
|RWD
|55
|KERİM TURAN
|350Z
|RWD
|56
|CEFER POLİLİ
|BMW E36 LS SWAP
|RWD
|57
|DİLARA GÜNGÖR
|350 Z
|RWD
|58
|YASEMİN YALÇINKAYA
|350Z
|RWD
|59
|ALİ GÜRAN TAHSİN
|EUNOS ROADSTER
|RWD
|60
|SALİH ZEKİ HAFIZ
|FORD ESCORT
|RWD
|61
|HÜSEYİN ŞÜKÜROĞLU
|EVO
|AWD
|62
|HÜSEYİN GENÇ
|EVO6
|AWD
|63
|CEYHUN BAĞCI
|GOLF 7.5R
|AWD
|64
|AHMET BAĞRIAÇIK
|MİTSUBİSHİ EVO
|AWD
|65
|DOĞA KOYUNCU
|GT YARİS FOUR
|AWD
|66
|MAZHAR TAHİR SELVİLER
|SUBARU İMREZA
|AWD
*FWD: Ön Çeker
*RWD: Arka Çeker
*AWD: 4 Çeker