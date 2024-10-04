banner913
banner932
(KSTU) soruşturması kapsamında S.G. ile A.S’nin davası ağır cezaya havale edildi
(KSTU) soruşturması kapsamında S.G. ile A.S’nin davası ağır cezaya havale edildi
26 0
BM Sözcüsü Dujarris:
BM Sözcüsü Dujarris: "Kıbrıs’taki taraflar, 15 Ekim'de BM'de bir araya gelecek"
12 0
 
Turizmde Türkiye-Güney Kıbrıs işbirliği gelişiyor!
Turizmde Türkiye-Güney Kıbrıs işbirliği gelişiyor!
49 0
“Her gün 1400 ders boş geçiyor”
“Her gün 1400 ders boş geçiyor”
25 0
Hayatının baharında trafiğe kurban
Hayatının baharında trafiğe kurban
227 0
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
20 0
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
21 0
banner1032

Cemsa’da “Time Attack” heyecanı yaşanacak

banner1020

Sezonun dördüncü Time Attack ve Auto Show organizasyonu Cemsa’da yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organizasyonu ve Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, 5 Ekim 2024 Cumartesi akşam üzeri Cemsa Sporting Center’de olacak

banner1045
Cemsa’da “Time Attack” heyecanı yaşanacak
banner971
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) sezonun 4’üncü “Race Fest”, yarış festivali organizasyonunu 5 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştiriyor. Sezonun geride kalan yarışlarında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olacağı etkinlik Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunun yanı sıra, Nippon Cars, Capital Radyo ve Etik Hastanesi’nin katkıları ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon saat 14.00’de kapıların açılmasıyla başlayacak.
 
Kayıtlar 65’i geçti
Time Attack, yani zamana karşı pist yarışı ve Auto Show’un yapılacağı etkinlikte kapıların açılmasının ardından araçlar sergilenecek. Ardından saat 16.00’da Time Attack yarışı başlayacak. Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Güncel kayıt listesinin 66 yarışçıya ulaştığı etkinlikte sporcular hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.
 
Güncel Kayıt Listesi:
No. Sürücü Araç Kategori
1 JALE KUSET CİTROEN FWD
2 ENES KAYA HONDA FWD
3 HÜSEYİN REYHAN STARLET GT FWD
4 FAHRİ PAKAN ALFA ROMEO FWD
5 MEHMET TORANBEKİ HONDA EF FWD
6 KEMAL ÖZKURAL SUZUKI SWIFT TURBO FWD
7 TANJU CANDAŞ CLİO FWD
8 BERKE GÖKHAN SUZUKI FWD
9 MEHMET SALİH ÇELİKTEN YARIS RS FWD
10 HÜLYA GÖKTAŞ TOYOTA GLANZA FWD
11 ONAT KUTLAR HONDA FWD
12 AHMET BAĞRIAÇIK NISSAN 350Z RWD
13 HURİ BAĞRIAÇIK NISSAN 350Z RWD
14 SARP TOPRAK NISSAN 350Z RWD
15 CAN YILMAZ NISSAN S15 RWD
16 MUHAMMET DAĞDAŞ NISSAN 350Z RWD
17 YAŞAM KARAKURT TOYOTA SOARER RWD
18 ŞAFAK ŞEN NISSAN SILVIA S14 RWD
19 YUSUF MELİH SET NİSSAN SİLVİA RWD
20 EMİNE ŞÜKÜROĞLU NİSSAN SİLVİA RWD
21 ÖZGÜR ÇETİN NISSAN S15 RWD
22 MUSTAFA GANARİ SUBARU AWD
23 FIRAT SEZGİN EVO 8 AWD
24 BARAN AKELER SUBARU STİ AWD
25 YAŞAR FEVZİOĞLU YARIS GR4 AWD
26 ATEŞ TUFAN GT FOUR AWD
27 MELİNA AVCI MİTSUBİSHİ AWD
28 ÖMER KARANFİL MITSUBISHI EVO 6 AWD
29 ARDA ÖZDEMİR BMW 320i AWD
30 COŞKUN GÜREL GOLF7R AWD
31 ARDA KARABIYIKLI AUDI S5 AWD
32 ŞÜKRÜ BÜYÜKHÜSEYİN EVO AWD
33 KIYAL TAHİR SELVİLER SUBARU İMREZA AWD
34 İSMET TUFAN GTR R35 AWD
35 ÇAĞAN DÜDÜKÇÜ SUZUKİ SWİFT SPORT FWD
36 MEHMET EMRE SARI WAUXHAL CORSA FWD
37 ADEM PENÇE TOYOTA CORSA FWD
38 CAFER YORGANCI TOYOTA GLANZA FWD
39 MARİOS CONSTANTINOU ALFA ROMEO FWD
40 BEHİÇ TOPCU HONDA CIVIC FWD
41 ATİLA BİRİCİK HONDA DC5 FWD
42 EFE TAŞEL FORD ESCORT FWD
43 HÜSEYİN KARAOĞLAN ALFA ROMEO FWD
44 HASAN KARLITAŞ HONDA CİVİC FWD
45 MAZHAR TAHİR SELVİLER HONDA FWD
46 CENGİZHAN GÜNGÖR MAZDA RX7 RWD
47 ÖZKAN ÇALIŞKANLAR NISSAN SILVIA RWD
48 MUSTAFA BAĞRIAÇIK NISSAN 350Z RWD
49 MEHMET ALİ GÜVEN MAZDA RX8 RWD
50 AHMED ABDELHALİM MAZDA MİATA RWD
51 DAĞLAR DEVECİOĞLU BMW E36 RWD
52 YAŞAR FEVZİOĞLU 350Z RWD
53 ARCAN YİĞİT BMW E30 RWD
54 PEDRAM GAZİ MAZDA MİATA RWD
55 KERİM TURAN 350Z RWD
56 CEFER POLİLİ BMW E36 LS SWAP RWD
57 DİLARA GÜNGÖR 350 Z RWD
58 YASEMİN YALÇINKAYA 350Z RWD
59 ALİ GÜRAN TAHSİN EUNOS ROADSTER RWD
60 SALİH ZEKİ HAFIZ FORD ESCORT RWD
61 HÜSEYİN ŞÜKÜROĞLU EVO AWD
62 HÜSEYİN GENÇ EVO6 AWD
63 CEYHUN BAĞCI GOLF 7.5R AWD
64 AHMET BAĞRIAÇIK MİTSUBİSHİ EVO AWD
65 DOĞA KOYUNCU GT YARİS FOUR AWD
66 MAZHAR TAHİR SELVİLER SUBARU İMREZA AWD
 
*FWD: Ön Çeker
*RWD: Arka Çeker
*AWD: 4 Çeker
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.