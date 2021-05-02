Bulutoğluları etaplara döndü

Chase Grup Rallisi öncesinde resmi test sürüşleri devam ederken, 2 yıl aradan sonra etaplara dönen Mustafa Bulutoğluları,yarış öncesinde iddialı olduğunu gösterdi

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Rallisi 7 Mayıs Cuma günü saat 16.30’da ZetKarting 'in kapılarını yeniden açılması ile start alacak.

Tüm ralli boyunca Servis Alanının da ZetKarting olacağı yarışta, saatler 17.00 olunca Zet SSS Etabı 2021 Ralli Sezonunun ve yarışında ilk etabı olacak.Chase Rallisi kayıtları kapanırken, ralliye 21 ekip kayıt yaptırdı. 8 ekip ise sadece Zet SSS Etabında yarışacak.

7 – 8 Mayıs tarihlerinde (Cuma – Cumartesi) ZetKarting,Şirinevler,Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleşecek Chase Grup Rallisiöncesindeise resmi testler sürüyor.

Lefkoşa Sanayi bölgesindeki etaplarda yapılan test sürüşünde, Play OutRally Team ekibi de yer aldı. Mustafa Bulutoğluları – Mustafa Yücener ikilisi, beyaz Skoda Fabia R5 ile yüksek hızlara ulaşarak, genel klasmanda iddialı olduklarının mesajını verdiler. Eski şampiyon Mustafa Bulutoğluları, test sürüşlerinde 2 yıl sonra döndüğü etaplarda, birincilik hedefiyle start alacağının sinyalini verdi.

