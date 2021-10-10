Bottas'ın İstanbul'da ilk zaferi

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes pilotu Fin Valtteri Bottas, bu sezon ilk birinciliğini elde ederken, kariyerinde ilk kez İstanbul'da yarış kazandı

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle pole pozisyonundan başladığı yarışı zorlanmadan aynı pozisyonda bitirdi.

Türkiye Grand Prix'sinde 49 tur boyunca liderlik koltuğunda oturan Bottas, yarışı 1 saat 31 dakika 4.103 saniyede tamamlayarak kariyerinin 10. grand prix zaferine uzandı.

Bottas ayrıca Türkiye Grand Prix'sinde en hızlı tur atan isim oldu. Fin pilot, 5,3 kilometrelik pistte 1 dakika 30.432 saniyeyle en hızlı tur zamanına ulaştı.

RED BULL'DAN ÇİFTE PODYUM SEVİNCİ

Red Bull pilotlarından Max Verstappen ikinci sırada başladığı yarışı aynı sırada tamamlarken, 6. cepten start alan Sergio Perez ise üçüncülüğü elde etti.

Yarış boyunca sadece lider Bottas'ın önündeki araçlara tur bindirdiği sırada farkı 2 saniyenin altına düşürebilen Verstappen, Fin pilotu hiç zorlayamadı.

Hamilton ile girdiği şampiyonluk mücadelesinde ıslak zeminde risk almayan Hollandalı pilot, podyumun ikinci basamağına çıktı.

Perez ise yarışta Fernando Alonso, Pierre Gasly ve son bölümde de Charles Leclerc'i geride bırakarak geçen yılın ardından bu yıl da podyuma çıkmayı başardı.

Meksikalı pilot, geçen yılki yarışı Hamilton'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

HAMİLTON, PODYUMA ÇIKAMADI

İçten yanmalı motorunu değiştirdiği için pole pozisyonunu kazanmasına karşın yarışa 11. sıradan başlayan Lewis Hamilton, Fernando Alonso'nun spin atması ve Sebastian Vettel'i geçmesiyle iki sıra yükseldi.

8. tura kadar Yuki Tsunoda'nın arkasında kalan Hamilton, bu turda Japon pilotu, bir sonraki turda da Lance Stroll'ü geçerek 7. sıraya yerleşti.

1.34.206 ile en hızlı tur zamanını elde eden Hamilton, 12. virajda geç fren yaparak McLaren pilotu Lando Norris'i geride bıraktı ve 11. turda 6'ncılığı elde etti.

Hamilton, 43. turda takımın pit alanına gelmesi yönündeki çağrıyı reddederek yarışa devam etti. Lastikleri çok aşınan deneyimli pilot, bitime 7 tur kala pit alanına gelmek zorunda kaldı ve 5. sırada yarışa döndü.

Son turlarda takımıyla lastik değiştirme konusunda fikir ayrılığı yaşayan ve isteksiz bir şekilde pit alanına gelen Hamilton, 11. cepten başladığı yarışı altı sıra yükselerek 5. bitirdi.

LECLERC PODYUMU SON TURLARDA KAÇIRDI

Yarışa üçüncü sırada başlayan Charles Leclerc, önündeki iki pilot Valtteri Bottas ve Max Verstappen'e göre daha geç pit alanına girdi.

41. turda takımına telsizden aynı lastik takımıyla yarışı bitirip bitiremeyeceğini soran ve "evet" yanıtını alan Monakolu genç pilot, lider götürdüğü yarışta Bottas'a geçilmesinin ardından 48. turda pit alanına geldi.

Hamilton'ın da aynı yolu izlemesiyle yeniden 3. sıraya çıkan Leclerc, 51. turda Red Bull pilotu Sergio Perez'in atağına karşılık veremeyince podyum şansını kaybetti.

Güç ünitesini değiştirdiği için yarışa 19. sıradan başlayan İspanyol Carlos Sainz ise üst üste yaptığı ataklarla 9. sıraya kadar yükseldi.

Pit alanında 20 saniyeden fazla kalarak pistte yakaladığı avantajı kaybeden Sainz, yarışı 8. bitirdi ve 4 puanın sahibi oldu.

