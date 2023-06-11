BMW’lar lastik yaktılar

Necati KÜLAHLILARBMW şov ve drif gösterisi organizasyonu 9 Haziran 2023 cuma akşamı yapıldı. Sporla Yaşama Bağlan Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda birinciliği Doğukan Davman kazandı. Zet Leisure Center’de düzenlenen BMW araçları ile drift gösterisi yaptılar.BMW'ler, drift gösterisinin yanında yarış pistinde yarıştılar ve dereceye girenlere Umut Madenoğlu tarafından ödüller verildi.1-DOĞUKAN DAVMAN 39,7152-SÜLEYMAN ECE 40,2523-ORKUN BÜKE 40,9204-UMUT RUSO 41,2405-TACETTİN KARADUMAN 41,5146-KUBİLAY ÖNDER 42,0697-ARDA GÖZTAŞI 42,0868-SENCER SERT 45,7179-BERKAY KARADAĞ 46,97310-SEMİH SİVRİDEMİR 49,94611-AHMET ÜÇOK 52,818