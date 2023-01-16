Başarılı kartingciler 2022 sezonu kupalarını aldı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, 2022 sezonunun tamamlanmasının ardından başarılı sporculara kupalarını takdim etti. Balo, CemsaSporting Center içerisinde bulunan Cloud Nine Club’da geçtiğimiz Cumartesi akşamı yapıldı

6 yarışlık “2022 Akdeniz ROK Cup KartingŞampiyonası”nın tamamlanmasının ardından gala gecesi, geçtiğimiz Cumartesi akşamı, CemsaSporting Center içerisinde bulunan “Cloud Nine Club”da yapıldı. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı TiginGüryel’in konuşmasıyla başlayan tören, teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle devam etti. Gecede sponsor PGC Catering Ltd. Direktörü Enes Teke, KKTC Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, CemsaSporting Center direktörü Mehmet Salih Karalım, KKOK Başkanı Zeki Topcu ile yarışların direktör ve komiserleri Sertuğ Özyiğit, Halil Kaan ve Akan Keskiner teşekkür plaketi aldılar. Ardından başarılı sporculara kupaları takdim edildi.Mini kategoride RüzgarOkman şampiyonluk kupasını alırken, Rüzgar Miralay ikincilik ve İsmail Araz üçüncülük kupasını aldı. Erin Bolkaner, Zafer Niyazi, Ateş Karalım, Tuğra Sıddık, Eren Murat Ortaç, Su Karalım, Murat Ateş Adıgüzel, Arın Bolkaner ve Yaşar Cahitoğlu da başarılarından dolayı kupa ile ödüllendirilen diğer minik sporcular oldular. Junior kategoride Niyazi Özçınar şampiyonluk kupasını alırken, Demir Göksan ikincilik ve Hasan Onalt üçüncülük kupasını aldı. Senior kategoride sezonu şampiyon olarak tamamlayan Halil Kahraman en büyük kupayı alırken, Gazi Yuca ikincilik kupasını ve Mustafa Efeefe üçüncülük kupasını aldı. Master kategoride ise Güner Ballı şampiyonluk kupasını almaya hak kazanan sporcu oldu. İkincilik kupasını Arkın Şevketoğlu ve üçüncülük kupasını Enver Emin Özbeşer aldı.