Balkanlar, St. Hilarion’un zirvesinde

St. Hilarion Hill Climb 5 ekibin start alması ile yapılırken Mitsubishi LancerEvo 3 aracı ile Taner Balkanlar – Berk Balkanlar ikilisi ilk sırada yer aldı

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından organize edilen 2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk ayağı olan “St. HilarionHill Climb” başarı ile yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRK), tarafından organize edilen St. Hilarion Tırmanma Yarışı, Girne Boğaz Piknik Alanı kavşağı ile St. Hilarion kalesi arasındaki yolda hazırlanan 2,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Üçü öncü araç olan toplam 8 ekibin start aldığı tırmanma yarışında ekipler biri deneme olmak üzere parkuru üçer kez geçtiler.

Yarışçıların en iyi derecelerine göre sıralandıkları organizasyonun genel klasmanında, Mitsubishi LancerEvo 3 aracı ile Taner Balkanlar – Berk Balkanlar ikilisi ilk sırada yer aldı. Subaru Impreza araçları ile Ali Paşa - Gölgem Paşa ikilisi ikinci sırada yer alırken, Nissan SkylineSport aracı ile Ahmet Bağrıaçık - Mehmet Direk ikilisi üçüncü sırada yarışı tamamlayan ekip oldu.

Nissan Silvia S13 aracı ile Ahmet Öksüzoğluları-Hüseyin Güne ikilisi araçlarında yaşadıkları mekanik soruna rağmen yarışı dördüncü sırada tamamladı.



