Baba – oğul birlikte yarışacaklar

Ralli dünyamızın önemli isimlerinden Taner Balkanlar etaplardan kopamıyor. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) düzenleyeceği Tırmanma Şampiyonasının ilk yarışına oğlu Berk ile katılacak olan Taner Balkanlar, oğluyla yarışacak olmanın gururunu yaşıyor.

Yarın Mersinlik - Kantara arasında yapılacak yarış öncesinde Taner Balkanlar şu açıklamayı yaptı: "Kısmette baba oğul yarışmak da varmış. Co pilot olarak da olsa oğlumla yarışacak olmam bana gurur veriyor. Son bir gün kala tüm yarışmacılara başarılar dilerim. Kazasız belasız bir yarış olsun."

