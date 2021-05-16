Aya’da motorlar havalanacak

Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KİTMOK), sezonun ikinci etkinliğini Dilekkaya (Aya) parkurunda yapacak.
Tanısay Petrol MX Racemotokros yarışı Dilekkaya parkurunda yapılacak. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 17:00’deDilekkayaparkurunda yapacağı yarışın hazırlıklarına devam ediyor.
Bu yıl 22 Mayıs ve 21 Kasım’da olmak üzere iki motokros yarışı gerçekleştirmeyi planlayan KİTMOK sporcularla toplantı gerçekleştirip, geçtiğimiz hafta motokrosçulara yarış pistinde antrenman yapma şansı tanıdı.
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