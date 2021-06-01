Avrupa etaplarının yıldızı aramızda

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun aon yıllarda ralli sporunu oldukça üst seviyelere çekmesi, ülkeye ve ralli şampiyonamıza olan ilgiyi de artırıyor.

Özellikle bu sezon farklı markalarda 8 R5 aracın etaplarımızda yarışması bu ilgiyi daha da artırdı. Son olarak 2014 Estonya, 2014 Rusya, 2018 ve 2020 FIA ERC-Avrupa Ralli Şampiyonu olmuş Rus pilot Alexey Lukyanuk adamıza geldi.

3 gün boyunca bizlerle olacak olan Lukyanuk, Macila Rally Team pilotları Fikri Macila ve Cahit Yetkili ile yemekte buluştu. Avrupa'nın ralli yıldızı Lukyanuk, Cahit Yetkili ile birlikte Aktepe etabında bir sürüş de gerçekleştirdi.



