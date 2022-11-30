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Aveon Sigorta Rallisi’nde şampiyon belirlenecek

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 7’nci ve son yarışı olan “Aveon Sigorta Rallisi” 16 ekibin katılımıyla 2-3 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa’da düzenleniyor

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Aveon Sigorta Rallisi’nde şampiyon belirlenecek
Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda sezonun finali Aveon Sigorta sponsorluğunda bu hafta sonu yapılıyor. Şampiyonun da belirleneceği sezon finali 2 Aralık Cuma akşamı, Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Aveon Sigorta önünden start alacak. Start seremonisinin ardından cuma akşamı Lefkoşa Sanayi bölgesinin üst kısmında hazırlanan 4,65 kilometrelik Ayer Argün etabı iki kez art arda geçilecek. Lefkoşa Sanayi bölgesinden ve Hamitköy çevre yolu üzerinden izlenebilecek etabın ilk araç için start saatleri 19.15 ve 20.10 olarak açıklandı. Rallinin ikinci günü olan cumartesi günü ise Alayköy-Aktepe bölgesinde hazırlanacak 3 etap yine ikişer kez geçilecek. 09.15 ve 10.20’de başlayacak olan Kanlıköy etabı ile 11.30 ve 12.25’de başlayacak olan Aktepe etabı gece kulüpleri arkasında bulunan zıplama noktasından izlenebilir. 14.20 ve15.00’de başlayacak olan Yılmazköy etabı ise Türkeli kavşağı yakınında olan toprak yoldan izlenebilir. Etapların ardından finiş ve ödül töreni yine Aveon Sigorta önünde yapılacak ve organizasyon sona erecek.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENECEK
Polaris, Near East Bank, Limon, Basel Energy, Gen Power, GoPro, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Car Care ve Eurol’un da katkılarıyla yapılacak yarışta Barış Kalfaoğlu, ÇağkanBozalanlar, Halil Mulla ve Enver Haskasap şampiyonluk için yarışacak. Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nın da finali olacak olan yarışta Halil Mulla ile Barış Kalfaoğlu şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye’den Cem Yudulmaz-Ali Emre Yılmaz ikilisi ile yine Türkiye’den yarış için ülkemize gelen başarılı co pilot Özden Yılmaz Önder Zaim’in co-pilotluğunu yapacak.
 
Kayıt Listesi:
            No.      Takım  Pilot    Co-Pilot          Araç    Sınıf
1          1          NEU Drift Racing TEam       Enver Haskasap          Güner Şevketoğlu      Skoda Fabia R5          2
2          2          GoodYear Racing Team        ÇağkanBozalanlar      Hasan Odun   Ford Fiesta S2000      2
3          3          NEU Drift Racing TEam       Halil Mulla      Mehmet Çağla            Mitsubishi LancerEvo IX      N
4          4          Kıbrıs Online Rally Team      Barış Kalfaoğlu          Ahmet Özerdem         Mitsubishi LancerEvo IX            N
5          5          GoodYear Racing Team        Oktay Çocuk  Hüseyin Çocuk           Mitsubishi LancerEvo IX      N
6          6          GoodYear Racing Team        Kerim Hacımevlüt      Rasim Çetinkaya        Mitsubishi LancerEvo VI            1
7          7          Kıbrıs Online Rally Team      Mehmet Kamiloğlu    Ahmet Gürün Mitsubishi LancerEvo X R4  2
8          8          Team Evo RT Selen Bilgimer            Ali Burhan Sevil         Mitsubishi LancerEvo VI      1
9          9          Team Evo RT Sadık Bilgimer           Buse Bilgimer Mitsubishi LancerEvo VIII   1
10        10        Karaduman Rally Team         Özhan Karaduman     Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio Kit Car       3
11        11        Karaduman Rally Team         Osman Pozan  Ayhan Ertuğrul          Peugeot 206 Gti         3
12        12        Zaim Kömürleri Rally T.        Önder Zaim    Özden Yılmaz            Mitsubishi LancerEvo IX      N
13        14        Team Evo RT Hüseyin Yarkıner       Arkın Şevketoğlu       Mitsubishi LancerEvo VI      1
14        15        Aveon Sigorta RT      İbrahim Yolcu Argün Şerife Argün   Mitsubishi LancerEvo IX      N
15        16                    Cem Yudulmaz          Ali Emre Yılmaz        Peugeot 208 R2          3
16        17        GoodYear Racing Team        Mahmut Bozalanlar    Ergün Necipoğluları   CanamMaverick         R
 
 
 
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