Aveon Sigorta Rallisi’nde şampiyon belirlenecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 7’nci ve son yarışı olan “Aveon Sigorta Rallisi” 16 ekibin katılımıyla 2-3 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa’da düzenleniyor

Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda sezonun finali Aveon Sigorta sponsorluğunda bu hafta sonu yapılıyor. Şampiyonun da belirleneceği sezon finali 2 Aralık Cuma akşamı, Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Aveon Sigorta önünden start alacak. Start seremonisinin ardından cuma akşamı Lefkoşa Sanayi bölgesinin üst kısmında hazırlanan 4,65 kilometrelik Ayer Argün etabı iki kez art arda geçilecek. Lefkoşa Sanayi bölgesinden ve Hamitköy çevre yolu üzerinden izlenebilecek etabın ilk araç için start saatleri 19.15 ve 20.10 olarak açıklandı. Rallinin ikinci günü olan cumartesi günü ise Alayköy-Aktepe bölgesinde hazırlanacak 3 etap yine ikişer kez geçilecek. 09.15 ve 10.20’de başlayacak olan Kanlıköy etabı ile 11.30 ve 12.25’de başlayacak olan Aktepe etabı gece kulüpleri arkasında bulunan zıplama noktasından izlenebilir. 14.20 ve15.00’de başlayacak olan Yılmazköy etabı ise Türkeli kavşağı yakınında olan toprak yoldan izlenebilir. Etapların ardından finiş ve ödül töreni yine Aveon Sigorta önünde yapılacak ve organizasyon sona erecek.ŞAMPİYONLAR BELİRLENECEKPolaris, Near East Bank, Limon, Basel Energy, Gen Power, GoPro, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Car Care ve Eurol’un da katkılarıyla yapılacak yarışta Barış Kalfaoğlu, ÇağkanBozalanlar, Halil Mulla ve Enver Haskasap şampiyonluk için yarışacak. Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nın da finali olacak olan yarışta Halil Mulla ile Barış Kalfaoğlu şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye’den Cem Yudulmaz-Ali Emre Yılmaz ikilisi ile yine Türkiye’den yarış için ülkemize gelen başarılı co pilot Özden Yılmaz Önder Zaim’in co-pilotluğunu yapacak.Kayıt Listesi:No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf1 1 NEU Drift Racing TEam Enver Haskasap Güner Şevketoğlu Skoda Fabia R5 22 2 GoodYear Racing Team ÇağkanBozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 23 3 NEU Drift Racing TEam Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi LancerEvo IX N4 4 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi LancerEvo IX N5 5 GoodYear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi LancerEvo IX N6 6 GoodYear Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi LancerEvo VI 17 7 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi LancerEvo X R4 28 8 Team Evo RT Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi LancerEvo VI 19 9 Team Evo RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi LancerEvo VIII 110 10 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio Kit Car 311 11 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 Gti 312 12 Zaim Kömürleri Rally T. Önder Zaim Özden Yılmaz Mitsubishi LancerEvo IX N13 14 Team Evo RT Hüseyin Yarkıner Arkın Şevketoğlu Mitsubishi LancerEvo VI 114 15 Aveon Sigorta RT İbrahim Yolcu Argün Şerife Argün Mitsubishi LancerEvo IX N15 16 Cem Yudulmaz Ali Emre Yılmaz Peugeot 208 R2 316 17 GoodYear Racing Team Mahmut Bozalanlar Ergün Necipoğluları CanamMaverick R