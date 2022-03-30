Aslanköy Ormanı’nda Alptürk anısına yarışacaklar

SON 3 SEZONUN ŞAMPİYONLARI YARIŞACAK
Son 3 sezondur düzenlenen Basel Holding Sprint Şampiyonası’nda şampiyon olan isimler; Rauf Denktaş, Ahmet Kofalı ve Edim Macila’nın da yarışacağı rallide son sezonun ikincisi Enver Haskasap da start alacak.
SINIF N VE 1’DE ÇEKİŞME OLACAK
Sınıf N de ve Sınıf 1’de de son sezonların şampiyonları Aslanköy deki yarışta start alacaklar. ÇağkanBozalanlar, Barış Kalfaoğlu,Mehmet Karaoğlan, Mehmet Kamiloğlu, Mehmet Çocuk, Oktay Çocuk, Sadık Bilgimer,Buğur Kambillili,Selen Bilgimer,Yusuf Cambaz ve Kerim HacımevlütMitsubishi LancerEvo marka araçları ile güzel bir çekişme sergileyecekler. Sınıf 3 de ise Özhan Karaduman ve Osman Pozan arasında ön çeker çekişmesi yaşanacak.
SINIF R YE BÜYÜK İLGİ
UTV araçların özellikle ilgi gösterdiği sınıfta ise Edim Macila,Ahmet Kofalı, Celal Erülkü,Oktay Erülkü, Mahmut Bozalanlar ve Hasan Yücebaş birincilik için yarışacaklar.
Kayıt listesi:
|No.
|TAKIM
|PİLOT
|COPİLOT
|ARAÇ
|SINIF
|1
|1
|MRB RACİNG TEAM
|Rauf Denktaş
|Mehmet Mişon
|Hyundai i20 R5
|2
|2
|2
|DRİFT NEU RACİNG TEAM
|EnverHaskasap
|HalilMulla
|Skoda Fabia R5
|2
|3
|3
|GOODYEAR RACİNG TEAM
|ÇağkanBozalanlar
|Hasan Odun
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|4
|4
|Ahmet Kofalı
|TBA
|Canam Maverick X3
|R
|5
|5
|EdimMacila
|Ayşe AlptürkMacila
|Canam Maverick X3
|R
|6
|6
|BuğurKambillili
|Mehmet Çağla
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|N
|7
|7
|GOODYEAR RACİNG TEAM
|OktayÇocuk
|HüseyinÇocuk
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|8
|8
|TEAM EVO RT
|SadıkBilgimer
|BuseBilgimer
|Mitsubishi Lancer Evo IV
|1
|9
|9
|BarışKalfaoğlu
|YunusEmreÖksüz
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|10
|10
|GOODYEAR RACİNG TEAM
|KerimHacımevlüt
|RasimÇetinkaya
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|11
|11
|CelalErülkü
|OktayErülkü
|Canam Maverick X3
|R
|12
|12
|Mehmet Karaoğlan
|Mehmet Coşar
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|13
|14
|TEAM EVO RT
|SelenBilgimer
|Ali Burhan
|Mitsubishi Lancer Evo III
|1
|14
|15
|NETHOUSE RALLY TEAM
|Mehmet Kamiloğlu
|Ahmet Özerdem
|Mitsubishi Lancer Evo X R4
|2
|15
|16
|TEAM EVO RT
|Yusuf Cambaz
|GökhanSancar
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|16
|17
|NETHOUSE RALLY TEAM
|Mehmet Çocuk
|Ahmet Buzlukçuoğlu
|Mitsubishi Lancer Evo X
|N
|17
|18
|ÖzhanKaraduman
|SerdarKumru
|Fiat Palio
|3
|18
|19
|Osman Pozan
|BirdalCihangir
|Peugeot 206 Gti
|3
|19
|CevdetAlptürk
|TBA
|TBA
|-
|20
|20
|Hasan Yücebaş
|Crosskart
|R
|21
|21
|MahmutBozalanlar
|Mustafa Bektaş
|Canam Maverick X3
|R
|22
|22
|OktayErülkü
|CelalErülkü
|Canam Maverick X3
|R