Aslanköy Ormanı’nda Alptürk anısına yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası bu Pazar başlıyor. Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski rallicilerden Mehmet Alptürk anısına gerçekleştirilecek ralli Aslanköy Ormanı’nda yapılacak

No. TAKIM PİLOT COPİLOT ARAÇ SINIF 1 1 MRB RACİNG TEAM Rauf Denktaş Mehmet Mişon Hyundai i20 R5 2 2 2 DRİFT NEU RACİNG TEAM EnverHaskasap HalilMulla Skoda Fabia R5 2 3 3 GOODYEAR RACİNG TEAM ÇağkanBozalanlar Hasan Odun Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 4 Ahmet Kofalı TBA Canam Maverick X3 R 5 5 EdimMacila Ayşe AlptürkMacila Canam Maverick X3 R 6 6 BuğurKambillili Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo VI N 7 7 GOODYEAR RACİNG TEAM OktayÇocuk HüseyinÇocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 8 8 TEAM EVO RT SadıkBilgimer BuseBilgimer Mitsubishi Lancer Evo IV 1 9 9 BarışKalfaoğlu YunusEmreÖksüz Mitsubishi Lancer Evo IX N 10 10 GOODYEAR RACİNG TEAM KerimHacımevlüt RasimÇetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 11 11 CelalErülkü OktayErülkü Canam Maverick X3 R 12 12 Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo IX N 13 14 TEAM EVO RT SelenBilgimer Ali Burhan Mitsubishi Lancer Evo III 1 14 15 NETHOUSE RALLY TEAM Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 15 16 TEAM EVO RT Yusuf Cambaz GökhanSancar Mitsubishi Lancer Evo VI 1 16 17 NETHOUSE RALLY TEAM Mehmet Çocuk Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo X N 17 18 ÖzhanKaraduman SerdarKumru Fiat Palio 3 18 19 Osman Pozan BirdalCihangir Peugeot 206 Gti 3 19 CevdetAlptürk TBA TBA - 20 20 Hasan Yücebaş Crosskart R 21 21 MahmutBozalanlar Mustafa Bektaş Canam Maverick X3 R 22 22 OktayErülkü CelalErülkü Canam Maverick X3 R

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2022 sezonuna başlıyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu eski rallicilerden, merhum Mehmet Alptürk anısına Aslanköy Ormanı’nda yapılacak ilk sprintrallisi ile açıyor. Limon,Genpower,Basel Energy,Gopro,Polaris,Near East Bank,Çağkan Yapı İskele,Çağla Car Care,Aveon Sigorta katkıları gerçekleştirilecek olan 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışında 22 ekip yarışacak. Yarış, Lefkoşa Fina Petrol İstasyonu önünden Pazar sabahı 09.00’da start alacak. 11.00’den itibaren Aslanköy Ormanı’nda hazırlanan etabın 3 kez geçilmesinin ardından HaspolatFina’da 14.00’de tamamlanacak. Servis alanının da Aslanköy’de olacağı ralliyi seyirciler tek bölgeden takip edebilecek. Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden puan verecek yarış, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek.Son 3 sezondur düzenlenen Basel Holding Sprint Şampiyonası’nda şampiyon olan isimler; Rauf Denktaş, Ahmet Kofalı ve Edim Macila’nın da yarışacağı rallide son sezonun ikincisi Enver Haskasap da start alacak.Sınıf N de ve Sınıf 1’de de son sezonların şampiyonları Aslanköy deki yarışta start alacaklar. ÇağkanBozalanlar, Barış Kalfaoğlu,Mehmet Karaoğlan, Mehmet Kamiloğlu, Mehmet Çocuk, Oktay Çocuk, Sadık Bilgimer,Buğur Kambillili,Selen Bilgimer,Yusuf Cambaz ve Kerim HacımevlütMitsubishi LancerEvo marka araçları ile güzel bir çekişme sergileyecekler. Sınıf 3 de ise Özhan Karaduman ve Osman Pozan arasında ön çeker çekişmesi yaşanacak.UTV araçların özellikle ilgi gösterdiği sınıfta ise Edim Macila,Ahmet Kofalı, Celal Erülkü,Oktay Erülkü, Mahmut Bozalanlar ve Hasan Yücebaş birincilik için yarışacaklar.