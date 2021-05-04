Asfalt ağlayacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2021 yılı Drag Yarışları Şampiyonası takvimindeki ilk etkinliğini gerçekleştirecek.

2021 yılında 1 antreman ve 4 drag yarışı düzenlemeyi planlayan KKDSOD, sezonun startını verdi. KKDSOD ilk etkinliğini 8 Mayıs Cumartesi günü antrenman olarak gerçekleştirecek.

İlk organizasyon için hazırlıklara başladıklarını belirten başkan İsmet Tufan, açıklanan yarış takviminin Sağlık Yüksek Kurulu’nun alacağı kararlara göre tekrardan şekillenebileceğini de sözlerine ekledi.

KKDSOD 2021 yılı drag yarışları şampiyonası takvimi şöyle;

8 Mayıs CumartesiAntreman

4-5 Haziran Gece Yarışı

6-7 Ağustos Gece Yarışı

25-26 Eylül Gece Yarışı

30-31 Ekim Gündüz Yarışı



