Ardahan’a tırmanacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2022 Basel Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. yarışı 12 Haziran pazar günü Ardahan Köyünde gerçekleşecek.

Saat 11.00 da start verileceği yarışta ekipler 3 kez Ardahan dan Kantara yönüne doğru tırmanacaklar.

Limon,Genpower,Eurol,Polaris,Gopro,BaselEnergy,RinataOil&Parts ve Near East Bank katkıları ile de gerçekleşecek 2. tırmanma yarışı Ahmet Kişmir Ralli Kupası'na da puan verecek.

DOĞA KOYUNCU LİDER

İlk yarışı kazanan Doğa Koyuncu şampiyonada lider durumda bulunuyor. Onu MethoidisArygorou 2. olarak ve Ahmet Bağrıaçık 3. olarak takip ediyor.

