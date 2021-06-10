Altan’ın hedefi, Dünya MXCP yarışı

Mehmet Altan, Hasan Eren’e ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Türkiye adına Dünya MXCP yarışında yarışabilme adına Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun düzenleyeceği Uluslararası Motocross yarışına katılacağım.” ifadelerini kullandı

Ülkemizin başarılı Motocross yarışçısı Mehmet Altan, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e nezaket ziyareti gerçekleştirerek sporculara yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Mehmet Altan, katılacağı yarışlar hakkında da Hasan Eren’e bilgi verdi. Altan, Eylül ayında KKTC’yi temsilen Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun düzenleyeceği Uluslararası Motocross yarışına katılacağını belirterek, söz konusu yarışta alacağı iyi bir derece sonucunda Türkiye adına Dünya MXCP yarışında yarışabileceğini vurguladı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkemizde her branşta birbirinden başarılı gençlerimizin olduğunun altını çizerek, Altan’ın da bunlardan biri olduğunu söyledi. Eren, özellikle risk seviyesi daha yüksek motor sporlarının güvenli alanlarda ve gerekli kıyafetlerin giyilerek yapılması gerektiğinin altını çizerek, Altan gibi profesyonel sporcuların bu hususa güzel örnek olduğunu kaydetti. Genç sporcuya Eylül ayında katılacağı yarışlarla ilgili başarı dileyen Eren, gençleri teşvik etmek ve başarılarına küçük de olsa katkı koymak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

