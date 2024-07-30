Ali Zort Anı Rallisi, Alptürk-Çağla ikilisinin

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği 2024 Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonası üçüncü yarışı 28 Temmuz 2024 Pazar günü İnönü’de yapıldı. Merhum Ali Zort anısına “Ali Zort Anı Sprint Rallisi” adıyla yapılan sezonun üçüncü ralli sprint yarışını Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası 28 Temmuz 2024 Pazar günü yapılan yarışla devam etti. İnönü’de hazırlanan etapta “Ali Zort Anı Sprint Rallisi” adıyla merhum Ali Zort’un oğlu Murat Zort ve ailesinin sponsorluğunda gerçekleştirilen yarış, Sami Doğan Motors’un şampiyona sponsorluğunda; Güven Sigorta, Oral Güvenlik Sistemleri, Cahit Necipoğlu, Zeki Basri Real Estate, Pernara Meyhanesi, Akyürek Mermer, ÇDM Kaporta, Çaplılar Ltd., Yababa Lastik Market, Biçentürk Restaurant, Kemerli Su Restaurant ve CYPKing İnternet’in de katkılarıyla yapıldı.

9,5 kilometrelik etabın biri deneme olmak üzere üç kez geçilmesiyle yapılan yarışta Skoda Fabia R5 ile yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi 5 dakika 17,763 saniyelik derecesiyle günün birincisi olmayı başardılar. Mitsubishi Lancer EVO 9 ile yarışan Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi ikinci olurken, Ford Fiesta Proto ile yarışan Mustafa Baran-Gökhan Bolatcıoğlu ikilisi üçüncü oldu.

Etabın servis alanı ve start-finiş noktası birbirine çok yakın yerde hazırlanarak izleyenlerin takip etmesi kolaylaştırıldı. Start seremonisi ve ödül töreni ise Pernara Restaurant’ta yapıldı. Ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini merhum Ali Zort’un eşi, oğlu Murat Zort ve aile üyeleri takdim etti. Sınıf 2 birincilik kupasını Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi, ikincilik kupasını Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi almaya hak kazandı. Sınıf 1 birincisi ise Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi oldu. İkinci Mustafa Baran-Gökhan Bolatcıoğlu ikilisi olurken, üçüncü Yusuf Cambaz-Gökhan Sancar ikilisi oldu. Sınıf R birincilik kupası Tolga Güllü-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisinin olurken Sınıf 3 birincilik kupasını Umut Sular-Mehmet Kaplan ikilisi aldı. Sadık Bilgimer, kızı Buse’nin ilk kez pilotluğunda yarıştı ve ikili başarıyla finişe ulaştılar.



Kayıt Listesi:

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 Cevdet ALPTÜRK Mehmet ÇAĞLA Skoda Fabia R5 2 05:17.763

2 Ahmet ÖZERDEM Cihan Anıl ŞAHİN Mitsubishi Lancer EVO IX 1 05:40.993

3 Mustafa BARAN Gökhan BOLATCIOĞLU Ford Fiesta Proto 1 05:42.771

4 Zeki DEMİRDEŞ Kani Avkıran Ford Fiesta R5 2 05:44.237

5 Yusuf CAMBAZ Gökhan SANCAR Mitsubishi Lancer EVO VI 1 05:44.578

6 Tolga GÜLLÜ Niyazi YORGANCIOĞLU CAN-AM R 05:59.742

7 Sadık BİLGİMER Buse BİLGİMER Mitsubishi Lancer EVO IV 1 06:14.721

8 Hakan BİRİCİK Mustafa GEZER Subaru Impreza 1 06:21.353

9 Umut SULAR Mehmet KAPLAN Ford Fiesta 3 07:06.753

10 Selen BİLGİMER Çeçilya BİLGİMER Mitsubishi Lancer EVO VI 1 Bitiremedi



