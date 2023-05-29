Alevkayası'nda tırmanma heyecanı yaşandı

Avenue Dereboyu,Eurol,Near East Bank,Limon,Gopro,Genpower,Aveon Sigorta,Polaris ve Rinata Parts katkıları ile gerçekleşen 2. Tırmanma Yarışında oldukça çekişme yaşandı ve günün en hızlısı “Talex” aracı ile Loucas Christoforou oldu.İkinci Deniz Denner-Ömer Topçu olurken üçüncü ise Methoidis-Grygoris Arygorou ikilisi oldular.
Şampiyon Melekler Ralli Kupası'na da puan veren 2. Tırmanma Yarışında S2 Klasmanın da günün en hızlısı Doğa Koyuncu - Şenay Karafelikli, ikinci Halil Mulla-Mehmet Çağla ve Üçüncü ise Sadık Bilgimer - Ümit Koçak oldular.
E4 Kategörisinde ise İlk kez yarışara katılan Bektaş Talay birinci , Onur Gani - Ümit Say ikinci ve Ahmet Öksüzoğluları-Hüseyin Güne üçüncü oldular.
E3 Kategörisinde Kemal Topçuoğlu birinci,Behiç Topcu - Ahmet Demiray ikinci ve Hasan Karlıtaş - Vedat Coşar üçüncü olarak günü tamamladılar.
E1 Kategorisinde Loucas Christoforou birinci olurken ikinci ise Loucas'ın babası Andreas Christoforou oldu.
E2 Kategörisinde Deniz Denner - Ömer Topçu birinci, Methoidis - Grygoris Arygorou ikilisi ikinci ve Salih Çelikkaya - İbrahim Çelikkaya üçüncü oldular.
Gençler kategorisinde ise günü birincileri Özgür Çetin - Ertuğ Araz olurken ikinci Orhan Keleş oldu.Kadınlarda ise Pilot Birincisi Huri Bağrıaçık Co Pilotlarda ise birinci Şenay Karafelikli,ikinci Hande Küfi ve üçüncü ise Derin Serhat oldular.
Yarışın kahramanı özel ödülü için ise Emre Erosal - Emre Türkelman ekibi seçildi.
Dereceye girenlere ödülleri Kurum Yetkilileri Tarafından Alevkayası Piknik alanında teslim edilmesi ile organizasyon son buldu.
DERECELER ise Şöyle:
|SIRA NO
|KAPI NO
|PİLOT
|CO-PİLOT
|ARAÇ
|BEST TIME
|DERECE FARKI
|SINIF
|1
|12
|Loucas Christoforou
|Talex
|02:12,382
|+00:00,000
|E1
|2
|3
|Deniz Denner
|Ömer Topçu
|Mitsubishi Lancer Evo
|02:17,119
|+00:04,737
|E2
|3
|1
|Methoidis Arygorou
|Grygoris Arygorou
|Mitsubishi Lancer Evo III
|02:17,384
|+00:05,002
|E2
|4
|4
|Salih Çelikkaya
|İbrahim Çelikkaya
|Subaru Impreza
|02:18,955
|+00:06,573
|E2
|5
|5
|Kemal Topçuoğlu
|Honda Civic
|02:22,729
|+00:10,347
|E3
|6
|2
|Doğa Koyuncu
|Şenay Karafelikli
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|02:23,226
|+00:10,844
|S2
|7
|7
|Halil Mulla
|Mehmet Çağla
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|02:25,014
|+00:12,632
|S2
|8
|16
|Andreas Christofou
|Crosskart
|02:25,705
|+00:13,323
|E1
|9
|21
|Bektaş Talay
|Mazda RX-7
|02:28,298
|+00:15,916
|E4
|10
|9
|Sadık Bilgimer
|Mitsubishi Lancer Evo IV
|02:29,589
|+00:17,207
|S2
|11
|14
|Selen Bilgimer
|Ali Burhan Sevil
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|02:29,953
|+00:17,571
|S2
|12
|17
|Emre Erosal
|Emre Türkelman
|Ford Fiesta MKII
|02:30,788
|+00:18,406
|E2
|13
|8
|Onur Gani
|Ümit Say
|Nisan Silvia
|02:32,694
|+00:20,312
|E4
|14
|11
|Ahmet Öksüzoğluları
|Hüseyin Güne
|Nissan Silvia
|02:34,056
|+00:21,674
|E4
|15
|10
|Ahmet Bağrıaçık
|Hakan Bağrıaçık
|Nissan Skyline
|02:34,957
|+00:22,575
|E4
|16
|6
|Behiç Topçu
|Ahmet Demiray
|Honda CRX
|02:35,551
|+00:23,169
|E3
|17
|22
|Özgür Çetin
|Muhammed Esentaş
|Nissan Silvia
|02:36,945
|+00:24,563
|E4
|18
|15
|Hasan Karlıtaş
|Vedat Coşar
|Honda Civic
|02:40,504
|+00:28,122
|E3
|19
|20
|Orhan Keleş
|Ertuğ Araz
|Nissan Silvia
|02:41,303
|+00:28,921
|E4
|20
|18
|İbrahim Yolcu Argün
|Hande Küfi
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|02:43,273
|+00:30,891
|S2
|21
|19
|Can Yılmaz
|Nissan Silvia
|02:47,058
|+00:34,676
|E4
|22
|23
|Huri Bağrıaçık
|Derin Serhat
|Nissan Silvia
|03:05,560
|+00:53,178
|E4