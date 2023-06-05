Akıncılar tünelde pist rekoru kırıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2023 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan 3.Mobilelink Cep Shop Drag Yarışı ile devam etti. Akıncılar yolundaki tünelde yapılan yarışta pist rekoru kırıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD), Kuzey Kıbrıs 2023 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası’na Akıncılar yolundaki tünelde yapılan yarışla devam etti. Sezonun üçüncü etkinliği ve 2.Drag yarışı olarak organize yarış Mobilelink Cep Shop sponsorluğunda yapıldı. Adanın en hızlı otomobillerinin ve Türkiye’den de misafir yarışçıların katıldığı organizasyon 2 günlük bir programla Akıncılar yolundaki tünelde yapıldı.

Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve Mobilelink Cep Shop’un yarış sponsorluğunun yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Turkcell, CapitalRadio, HastagPerformance, Değirmenlik Belediyesi, Cahit Necipoğlu Ltd. ve GurPerformance’ın katkılarıyla yapılan organizasyon 3 Haziran 2023 Cumartesi günü sıralama seansı ile başladı. 60 yarışçının tek tek piste çıkarak derece elde etmesi ve sınıflarının belirlenmesiyle pilotlar 9 saniye ile 15 saniye arasında 7 farklı sınıfa ayrıldılar. 4 Haziran 2023 Pazar günü ise tüm sınıflarda eşleşmeler yapıldı. Sıralama seansı için piste çıkan ve pist rekorunu kıran Aykan Kalay, yarışta da 9 saniyeye inebilen tek pilot olarak günün en hızlısı oldu. Yarışta derecesini geliştirerek 9,305 saniye elde eden Aykan Kalay pist rekorunu bir kez daha geliştirdi ve en büyük kupanın sahibi olmayı başardı.



SINIFLARDA BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI

7 pilotun Türkiye’den, 2 pilotun da güneyden katıldığı yarışta 3 de kadın pilot yine her yarış olduğu gibi piste çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışın 10 saniye sınıfında İbrahim Alkan birinciliğe ulaşmayı başardı. Türkiye’den yarışa katılan Ömer İşlek ile Metin Doğan bu sınıfın gerektirdiği dereceyi elde edemedikleri için dereceye giremediler. 11 saniye sınıfında Kaan Soyal birinci, Türkiye’den yarışa katılan iki pilot Hamza Ünal ikinci ve Akif Şalgamcılar üçüncü oldu. 12 saniye sınıfında Nihat Bürüncük birinciliğe ulaşmayı başardı. Türkiye’den yarışa katılan Harun Karabulut ikinci olurken, üçüncü Şevket Kavalcı oldu. 13 saniye sınıfında Yakup Şah birinci, Caner Kaymaz ikinci ve Ömer Özdemir üçüncü oldu. 14 saniye sınıfında güneyden yarışa katılan RikkosPanagiotou birinci olmayı başardı. Kadın pilotlarımızdan Dilan Sağman ikinci olurken Hüseyin Kanioğlu üçüncü oldu. 15 saniye sınıfının zirvesinde kadın pilot vardı. Semiha Nur Güngörmüş birinci olmayı başarırken, Fikret Belcioğlu ikinci ve İsmet Talaş üçüncü oldu.

Toplamda 52bin Türk Lirası para ödülünün dağıtıldığı organizasyonda ayrıca sponsor firma Mobilelink Cep Shop tarafından yapılan çekilişlerle seyircilere sürpriz hediyeler dağıtıldı. Organizasyon sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupaları Mobilelink Cep Shop direktörü Mehmet Karadeniz, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, KKDSOD Başkanı İsmet Tufan ve KKDSOD Yönetim Kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca başkan Karavezirler seçim yasaklarının sona ermesinin ardından pist çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.



Dereceler:

9 Saniye

Alkan Kalay (6) – Audi RS3 - 9,305 Pist Rekoru

10 Saniye

1.İbrahim Alkan (1) – Tofaş Turbo

11 Saniye

1.Kaan Soyal (8) – Audi S3

2.Hamza Ünal (12) – Polo TDI

3.Akif Şalgamcılar (58) – Audi A4

12 Saniye

1.Nihat Bürüncük (32) – Honda EG

2.Harun Karabulut (67) – BMW G82 M4

3.Şevket Kavalcı (19) – Honda Civic

13 Saniye

1.Yakup Şah (17) – Honda EP3

2.Caner Kaymaz (28) – BMW 328

3.Ömer Özdemir (68) – Golf 2

14 Saniye

1.Rikkos Panagiotou (65) – SeatIbiza TDI

2.Dilan Sağman (4) – Honda

3.Hüseyin Kanioğlu (29) – IntegraType R

15 Saniye

1.Semiha Nur Güngörmüş (18) – Toyota Glanza

2.Fikret Belcioğlu (13) – Doğan SLX

3.İsmet Talaş (48) – Honda EF

