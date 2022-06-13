Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler

14 Ekibin start aldığı yarışta oldukça çekişme yaşanırken , yarışı Güney Kıbrıs'tan yarışa katılan Methoidis Arygorou-Grygoris Ayygorou kazandılar. İkincilik ise 0.974 salise farkıyla Doğa Koyuncu-Şenay Karafeliklinin oldu.Yarışı üçüncü sırada ise Ahmet Bağrıaçık-Huri Bağrıaçık tamamlamayı başardılar.
Ralli Şampiyonası Ahmet Kişmir Ralli Kupasına 'da 0.7 katsayı ile puan veren yarışta Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer birinci , Selen Bilgimer-Ali Burhan ikinci ve Hüseyin Yarkıner-Serdar Kumru üçüncü olarak hanelerine puan yazdırdılar .
Oldukça çekişmeli geçen E4 Kategorisinde birinci Ahmet Bağrıaçık-Huri Bağrıaçık, ikinci Can Yılmaz-İbrahim Can Eroğlu , üçüncü ise Onur Gani-Mehmet Kandilev oldular. E2 kategorisinde Methoidis Arygorou-Grygoris Arygorou birinci, Doğa Koyuncu-Şenay Karafelikli ikinci , Gölgem Paşa-Ali Paşa üçüncü oldular. E1 Kategorisinde Hasan Yücebaş birinci , Nikolas Charalambos ikinci oldular. E3 Kategorisinde Hasan Karlıtaş-Halil Çolakoğlu birinci , Onat Kutlar-Behiç Topçu ikinci olarak günü tamamladılar. Kadınlar Kategorisinde ise Gölgem Paşa Pilotlar da birinci olurken , Co-Pilotlarda Şenay Karafelikli birinci , Huri Bağrıaçık ikinci , Buse Bilgimer üçüncü oldular.
Ardahan’a 3 kez tırmanan ekipler arasında İbrahim Yücebaş ve Önem Biçentürk de drift şovlarıyla güne renk kattılar.
Sıralama ise şöyle :
|SIRA NO
|KAPI NO
|PİLOT
|CO-PİLOT
|ARAÇ
|BEST TIME
|SINIF
|1
|3
|Methoidis Arygorou
|Grygoris Arygorou
|Mitsubishi Lancer Evo III
|00:02:02,036
|E2
|2
|2
|Doğa Koyuncu
|Şenay Karafelikli
|Mitsubishi Lancer Evo 6
|00:02:03,010
|E2
|3
|4
|Ahmet Bağrıaçık
|Huri Bağrıaçık
|Nissan Skyline
|00:02:13,857
|E4
|4
|8
|Sadık Bilgimer
|Buse Bilgimer
|Mitsubishi Lancer Evo 4
|00:02:14,037
|MRŞ
|5
|6
|Gölgem Paşa
|Ali Paşa
|Subaru İmpreza
|00:02:14,831
|E2
|6
|9
|Selen Bilgimer
|Ali Burhan
|Mitsubishi Lancer Evo 6
|00:02:15,179
|MRŞ
|7
|15
|Can Yılmaz
|İbrahim Can Eroğlu
|Nissan Silvia
|00:02:16,677
|E4
|8
|12
|Hasan Karlıtaş
|Halil Çolakoğlu
|Honda Civic
|00:02:18,798
|E3
|9
|11
|Hüseyin Yarkıner
|Serdar Kumru
|Mitsubishi Lancer Evo 6
|00:02:19,850
|MRŞ
|10
|16
|Onur Gani
|Mehmet Kandilev
|Nisan Silvia
|00:02:20,238
|E4
|11
|17
|Tancan Kemaller
|Osman İskeleliler
|Nisan Silvia
|00:02:22,925
|E4
|12
|5
|Hasan Yücebaş
|Crosskart
|00:02:23,301
|E1
|13
|14
|Onat Kutlar
|Honda Civic
|00:02:25,752
|E3
|14
|18
|Nikolas Charalambos
|Suzuki Vitara
|00:02:40,655
|E1