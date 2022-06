Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler

Ralli Şampiyonası Ahmet Kişmir Ralli Kupasına 'da 0.7 katsayı ile puan veren 2022 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. yarışında Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer birinci , Selen Bilgimer-Ali Burhan ikinci ve Hüseyin Yarkıner-Serdar Kumru üçüncü oldu

SIRA NO KAPI NO PİLOT CO-PİLOT ARAÇ BEST TIME SINIF 1 3 Methoidis Arygorou Grygoris Arygorou Mitsubishi Lancer Evo III 00:02:02,036 E2 2 2 Doğa Koyuncu Şenay Karafelikli Mitsubishi Lancer Evo 6 00:02:03,010 E2 3 4 Ahmet Bağrıaçık Huri Bağrıaçık Nissan Skyline 00:02:13,857 E4 4 8 Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo 4 00:02:14,037 MRŞ 5 6 Gölgem Paşa Ali Paşa Subaru İmpreza 00:02:14,831 E2 6 9 Selen Bilgimer Ali Burhan Mitsubishi Lancer Evo 6 00:02:15,179 MRŞ 7 15 Can Yılmaz İbrahim Can Eroğlu Nissan Silvia 00:02:16,677 E4 8 12 Hasan Karlıtaş Halil Çolakoğlu Honda Civic 00:02:18,798 E3 9 11 Hüseyin Yarkıner Serdar Kumru Mitsubishi Lancer Evo 6 00:02:19,850 MRŞ 10 16 Onur Gani Mehmet Kandilev Nisan Silvia 00:02:20,238 E4 11 17 Tancan Kemaller Osman İskeleliler Nisan Silvia 00:02:22,925 E4 12 5 Hasan Yücebaş Crosskart 00:02:23,301 E1 13 14 Onat Kutlar Honda Civic 00:02:25,752 E3 14 18 Nikolas Charalambos Suzuki Vitara 00:02:40,655 E1

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen ve Ana sponsorluğunu Basel Holding in yaptığı 2022 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. yarışı 12 Haziran pazar günü Ardahan köyünde gerçekleşti.14 Ekibin start aldığı yarışta oldukça çekişme yaşanırken , yarışı Güney Kıbrıs'tan yarışa katılan Methoidis Arygorou-Grygoris Ayygorou kazandılar. İkincilik ise 0.974 salise farkıyla Doğa Koyuncu-Şenay Karafeliklinin oldu.Yarışı üçüncü sırada ise Ahmet Bağrıaçık-Huri Bağrıaçık tamamlamayı başardılar.Ralli Şampiyonası Ahmet Kişmir Ralli Kupasına 'da 0.7 katsayı ile puan veren yarışta Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer birinci , Selen Bilgimer-Ali Burhan ikinci ve Hüseyin Yarkıner-Serdar Kumru üçüncü olarak hanelerine puan yazdırdılar .Oldukça çekişmeli geçen E4 Kategorisinde birinci Ahmet Bağrıaçık-Huri Bağrıaçık, ikinci Can Yılmaz-İbrahim Can Eroğlu , üçüncü ise Onur Gani-Mehmet Kandilev oldular. E2 kategorisinde Methoidis Arygorou-Grygoris Arygorou birinci, Doğa Koyuncu-Şenay Karafelikli ikinci , Gölgem Paşa-Ali Paşa üçüncü oldular. E1 Kategorisinde Hasan Yücebaş birinci , Nikolas Charalambos ikinci oldular. E3 Kategorisinde Hasan Karlıtaş-Halil Çolakoğlu birinci , Onat Kutlar-Behiç Topçu ikinci olarak günü tamamladılar. Kadınlar Kategorisinde ise Gölgem Paşa Pilotlar da birinci olurken , Co-Pilotlarda Şenay Karafelikli birinci , Huri Bağrıaçık ikinci , Buse Bilgimer üçüncü oldular.Ardahan’a 3 kez tırmanan ekipler arasında İbrahim Yücebaş ve Önem Biçentürk de drift şovlarıyla güne renk kattılar.Sıralama ise şöyle :