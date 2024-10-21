Afrodisia’da Ralli birincisi Reyhan-Yorgancoğlu, Raid birincisi Onurlu-Gümüş ikilisi

Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) ortak organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024 geçilen 3 açık etap sonrası tamamlandı. Yarışı ralli kategorisinde Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, Raid kategorisinde ise Gökhan Onurlu-Fırat Gümüş ikilisi kazandı

Kyrenia Offroad Derneği ile Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin ortak organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Cyprus Constructions ana sponsorluğunda yapıldı. 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan zorlu yarışta 15 ekip finişe ulaşmayı başardı. İki gün boyunca yapılan organizasyonda ekipler Esentepe, Alagadi, Serdarlı, Balıkesir ve Geçitkale bölgelerinde mücadele ettiler.

RALLİ KATEGORİSİNDE KAZANAN HASAN REYHAN-NİYAZİ YORGANCIOĞLU İKİLİSİ

Çeşitli sebeplerle ralli kategorisinin kalabalık olmadığı, 2 ekibin de finiş göremediği ve 5 ekibin finiş gördüğü yarışta lider sürekli değişti. Toplamda 4 kapalı, 4 de açık etabın geçildiği ralli kategorisinde çok büyük çekişme yaşandı. Yarışın birincisi Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi olmayı başardı. İlk günün lideri olan Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi ikinci olurken, Zühtü Cumalıgil-Kemal Hüdasoy ikilisi üçüncü olarak podyuma çıkan ekipler oldu. Sınıf T3 ikincisi olan Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi olurken, son etaba lider başlayan fakat büyük bir şanssızlık yaşayan Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi Sınıf T4 üçüncüsü olarak yarışı tamamladı.

RAİD KATEGORİSİNDE LİDER DEĞİŞMEDİ, GÖKHAN ONURLU-FIRAT GÜMÜŞ İKİLİSİ KAZANDI

Sezonun en büyük Offroad yarışı “Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024”e Doğacı Offroad Derneği de katkı koydu ve kalabalık bir ekiple Raid kategorisinde mücadele ettiler. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarından etapları öğrendikleri formatta yarışan Raid kategorisinde Gökhan Onurlu-Fırat Gümüş ikilisi zafere ulaşmayı başarırken, ikinci Mustafa Yemen-Muzaffer Yemen ikilisi ve üçüncü Devrim Dedeoğlu-Yücel Güneş ikilisi oldu. Hem kadın yarışçıların hem de genç yarışçıların olduğu raid kategoride en genç yarışçı ödüllerini Demir Dedeoğlu ile Defne Dedeoğlu aldı. Kadın pilotlar birincilik kupasını Fazilet Gülbahar alırken Kadın co-pilotlar birincisi Lara Sarıoğlu, ikincisi Berayet Dedeoğlu ve üçüncüsü Buse Kurtoğlu oldu.

Cyprus Constructions’ın projesi, Esentepe’de bulunan Pearl Island’da başlayan yarışın ödül töreni de Pearl Island’da yapıldı. Ödül törenine katılan Esentepe-Çatalköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Cyprus Constructions Direktörü Salih Kayım’a Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Musa Ersoy teşekkür plaketi takdim ederken, dereceye girenlere kupalarını Ceyhun Kırok ile Salih Kayım takdim etti.



Ralli Dereceler:

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3 1:54:10.659

2 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4 1:56:06.932

3 Zühtü Cumalıgil Kemal Hüdasoy Nissan Patrol T4 1:58:59.618

4 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 2:06:40.028

5 Argun Çağıl İrfan Topcu Tomcat T4 2:09:04.634

Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4 Bitiremedi

Sander Kahveciler Eser Sulo Tomcat T4 Bitiremedi



Raid Dereceler:

No Pilot Co-Pilot Araç Açık Etap Puan GPS Puan Toplam

1 16 Gökhan Onurlu Fırat Gümüş Jeep Wrangler 25 27.5 52.5

2 11 Mustafa Yemen Muzaffer Yemen Ford Ranger 16 22 38

3 14 Devrim Dedeoğlu Yücel Güneş Mitsubishi Pajero 20 14.3 34.3

4 17 Mustafa Dedeoğlu Yüksel Güneş Mitsubishi Pajero 9 17.6 26.6

5 12 Mehmet Akkılıç Umur Akdeniz Mitsubishi Pajero 11 12.1 23.1

6 15 Metehan Akkılıç Lara Sarıoğlu Mitsubishi Pajero 13 8.8 21.8

7 18 Üstün Dedeoğlu Berayet Dedeoğlu Mitsubishi Pajero 10 11 21

8 21 Evren Kurtoğlu Buse Kurtoğlu Mitsubishi Pajero 7 9.9 16.9

9 22 Süleyman Yılmaz Demir Dedeoğlu Mitsubishi Pajero 8 6.6 14.6

10 19 Fazilet Gülbahar Defne Dedeoğlu Daihatsu 6 7.7 13.7

