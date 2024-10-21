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Afrodisia’da Ralli birincisi Reyhan-Yorgancoğlu, Raid birincisi Onurlu-Gümüş ikilisi

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Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) ortak organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024 geçilen 3 açık etap sonrası tamamlandı. Yarışı ralli kategorisinde Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, Raid kategorisinde ise Gökhan Onurlu-Fırat Gümüş ikilisi kazandı

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Afrodisia’da Ralli birincisi Reyhan-Yorgancoğlu, Raid birincisi Onurlu-Gümüş ikilisi
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Kyrenia Offroad Derneği ile Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin ortak organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Cyprus Constructions ana sponsorluğunda yapıldı. 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan zorlu yarışta 15 ekip finişe ulaşmayı başardı. İki gün boyunca yapılan organizasyonda ekipler Esentepe, Alagadi, Serdarlı, Balıkesir ve Geçitkale bölgelerinde mücadele ettiler.
RALLİ KATEGORİSİNDE KAZANAN HASAN REYHAN-NİYAZİ YORGANCIOĞLU İKİLİSİ
Çeşitli sebeplerle ralli kategorisinin kalabalık olmadığı, 2 ekibin de finiş göremediği ve 5 ekibin finiş gördüğü yarışta lider sürekli değişti. Toplamda 4 kapalı, 4 de açık etabın geçildiği ralli kategorisinde çok büyük çekişme yaşandı. Yarışın birincisi Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi olmayı başardı. İlk günün lideri olan Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi ikinci olurken, Zühtü Cumalıgil-Kemal Hüdasoy ikilisi üçüncü olarak podyuma çıkan ekipler oldu. Sınıf T3 ikincisi olan Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi olurken, son etaba lider başlayan fakat büyük bir şanssızlık yaşayan Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi Sınıf T4 üçüncüsü olarak yarışı tamamladı.
RAİD KATEGORİSİNDE LİDER DEĞİŞMEDİ, GÖKHAN ONURLU-FIRAT GÜMÜŞ İKİLİSİ KAZANDI
Sezonun en büyük Offroad yarışı “Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024”e Doğacı Offroad Derneği de katkı koydu ve kalabalık bir ekiple Raid kategorisinde mücadele ettiler. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarından etapları öğrendikleri formatta yarışan Raid kategorisinde Gökhan Onurlu-Fırat Gümüş ikilisi zafere ulaşmayı başarırken, ikinci Mustafa Yemen-Muzaffer Yemen ikilisi ve üçüncü Devrim Dedeoğlu-Yücel Güneş ikilisi oldu. Hem kadın yarışçıların hem de genç yarışçıların olduğu raid kategoride en genç yarışçı ödüllerini Demir Dedeoğlu ile Defne Dedeoğlu aldı. Kadın pilotlar birincilik kupasını Fazilet Gülbahar alırken Kadın co-pilotlar birincisi Lara Sarıoğlu, ikincisi Berayet Dedeoğlu ve üçüncüsü Buse Kurtoğlu oldu.
Cyprus Constructions’ın projesi, Esentepe’de bulunan Pearl Island’da başlayan yarışın ödül töreni de Pearl Island’da yapıldı. Ödül törenine katılan Esentepe-Çatalköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Cyprus Constructions Direktörü Salih Kayım’a Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Musa Ersoy teşekkür plaketi takdim ederken, dereceye girenlere kupalarını Ceyhun Kırok ile Salih Kayım takdim etti.
 
Ralli Dereceler:
                Pilot       Co-Pilot               Araç       Sınıf       Derece
1             Hasan Reyhan   Niyazi Yorgancıoğlu        Mitsubishi Pajero            T3           1:54:10.659
2             Göksel Macila   Buğra Tabak       Mitsubishi Pajero            T4           1:56:06.932
3             Zühtü Cumalıgil                Kemal Hüdasoy                Nissan Patrol     T4           1:58:59.618
4             Halim Kahveciler              Ramadan Uzun Nissan Patrol     T3           2:06:40.028
5             Argun Çağıl         İrfan Topcu        Tomcat T4           2:09:04.634
                Hakan Kofalı      Mehmet Karzaoğlu        Tomcat T4           Bitiremedi
                Sander Kahveciler           Eser Sulo             Tomcat T4           Bitiremedi
 
Raid Dereceler:
                No          Pilot       Co-Pilot               Araç       Açık Etap Puan  GPS Puan            Toplam
1             16           Gökhan Onurlu                Fırat Gümüş       Jeep Wrangler  25           27.5       52.5
2             11           Mustafa Yemen               Muzaffer Yemen             Ford Ranger       16           22           38
3             14           Devrim Dedeoğlu            Yücel Güneş      Mitsubishi Pajero            20           14.3       34.3
4             17           Mustafa Dedeoğlu         Yüksel Güneş    Mitsubishi Pajero            9             17.6       26.6
5             12           Mehmet Akkılıç               Umur Akdeniz  Mitsubishi Pajero            11           12.1       23.1
6             15           Metehan Akkılıç              Lara Sarıoğlu      Mitsubishi Pajero            13           8.8          21.8
7             18           Üstün Dedeoğlu              Berayet Dedeoğlu          Mitsubishi Pajero            10           11           21
8             21           Evren Kurtoğlu Buse Kurtoğlu   Mitsubishi Pajero            7             9.9          16.9
9             22           Süleyman Yılmaz             Demir Dedeoğlu              Mitsubishi Pajero            8             6.6          14.6
10           19           Fazilet Gülbahar              Defne Dedeoğlu              Daihatsu              6             7.7          13.7
 
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