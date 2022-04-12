7.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, 2022 Halil Falyalı Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, 7.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi, 17 Nisan Pazar günü yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) 2022 yılı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yılın ilk etkinliği olan "Tekerlekler Cirilensin" faaliyetini çok yüksek katılım ile tamamlayan dernek, yine yılın ilk rallisi olan ve geleneksel hale gelen "7.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobol Rallisi"'ni 17 Nisan Pazar günü gerçekleştiriyor. Katılımın yine yüksek olmasının beklenildiği ralli Demirhan bölgesinde bulunan Cahit Necipoğlu Elite mağazasının önünden saat 10.30'da start alacak. Ekipler çeşitli sabit hız testlerini ve izaz ikram noktalarını geçtikten sonra Lefkoşa Sanayii bölgesinde bulunan Cahit Necipoğlu Müzesi’nde finiş görerek yarışı tamamlayacaklar. Her yıl Cahit Necipoğlu Ltd. Şirket Direktörü olarak rallinin başlangıcını yapan Gökhan Necipoğlu, bu kez 2022 Halil Falyalı Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın ilk rallisinde KTKOD başkanı olarak start verecek. Dernekten yapılan açıklamaya göre “Havaların da ısınması ile katılımcıların da keyifli anlar ve paylaşımlar yapacağı, finiş noktasındaki Cahit Necipoğlu Müzesinin de gezilebileceği ralliye tüm klasik araba sahipleri ve klasik severler davetlidir.” denildi.

