3.Limasol Sigorta Rallisi'nde 14 ekip yarışacak

Geleneksel olarak her yıl yapılan Limasol Sigorta Rallisi, Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı olarak, 18-19 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Lefkoşa bölgesinde yapılacak yarışa 14 ekip kayıt yaptırdı

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 GoodYear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 2 2 MRB Racing Team Sadık Bilgimer Mustafa Kandır Mitsubishi Lancer Evo IV 1 3 3 Flat Out Rally Team Barış Kalfaoğlu Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 4 MRB Racing Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Hyundai i20 R5 2 5 5 Flat Out Rally Team Deniz Fahri Serhan Tan Skoda Fabia R5 2 6 6 Flat Out Rally Team Mustafa Bulutoğluları Mustafa Yücener Skoda Fabia R5 2 7 7 Macila Rally Team Cahit Yetkili Harun Çakır Volkswagen Polo R5 2 8 8 GoodYear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Mitsubishi Lancer Evo IX N 9 9 Drift NEU Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 10 10 GoodYear Racing Team Kerim Hacımevlüt Mahmut Ulaş Mitsubishi Lancer Evo VI 1 11 11 GoodYear Racing Team Yusuf Çocuk Zeki Çetinkol Mitsubishi Lancer Evo IX N 12 12 GoodYear Racing Team Cevdet Alptürk İrfan Topçu Mitsubishi Lancer Evo IX N 13 14 Önder Zaim Emre Üngüder Canam Maverick X3 R 14 15 Sami Doğan Ali Burhan Canam Maverick X3 R

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı, 18-19 Eylül tarihleri arasında, Limasol Sigorta sponsorluğunda üçüncü kez yapılıyor. Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Kumarcılar Hanı yanındaki David People Cafe önünden 18 Eylül Cumartesi akşamüzeri başlayacak olan ralli 2 günlük programla organize ediliyor. Ekipler 15:30’ta yapılacak start seremonisinin ardından 16:20 ve 17:20 de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda, 13 kilometrelik Balıkesir etabını geçecekler. Balıkesir etabı, Köprü üstü ve Atlama noktası bölgesinde hazırlanacak seyirci noktalarından izlenebilecek. İlk günün tamamlanmasıyla ekipler Atatürk Spor Salonunda kurulacak servis alanına gidecekler ve kapalı park ile ilk gün noktalanacak.Lefkoşa Surlariçinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Başkan Tigin Kişmir,Asbaşkan Mahmut Sezinler , Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker ve Yarış Direktörü Canben Özpaşa yarış ile ilgili düşüncelerini ve bilgi aktardılar .Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Limasol Sigorta Rallisi için heyecanlıyız. Oldukça çekişmeli geçen 2021 Sezonunda 5. Yarışı da Limasol Sigorta ile birlikte düzenlemekten de mutluyuz.Trafikte kazalar, türlü nedenlerle günden güne artmakta, maddi ve bedeni hasarlar oluşmaktadır. Kazaları olmadan önlemek bir ilke olmalıdır. Bu ilke kapsamında “Süratin Trafiğe Açık Yollarda Değil, Belli Parkurlarda Yapılıp” kimseyi tehlikeye atmadan, meraklılarının sürat tutkularını tatmin etmelerini sağlamak adına bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Limasol Sigorta-Lefkoşa Rallisine sponsor olduk. Kazasız, sağlıkla tamamlanan bir ralli dileriz.Eylül ayında 24 yıl önce kurulan Limasol Sigorta Ltd ile birlikte Yine Eylül ayında Limasol Sigorta Rallisini düzenlemek benim için ayrı bir gurur. Limasol Sigorta ile birlik KKTOK iyi bir marka oldu.18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Basel Sezonunun 5. Yarışı Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisinde Seyirciler için daha toplu ve güzel bir yarış hazırladık .Limasol Sigorta’ın yanı sıra; Near East Bank, enlglobal, Chagla Car Care, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris, Basel Energy, NHG Construction, Protent ve Limasol Online’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 19 Eylül Pazar günü, 8 kilometrelik Hamitköy Baraj Etabı ile yeniden başlayacak. Art Arda iki kez geçilecek etabın ilk araç için start saatleri 10.03 ve 10.56 olarak belirlendi. Ardından iki kez art arda, yaklaşık 9 kilometrelik Sanayi Etabı geçilecek.Sanayi Etabı start saatleri ise 12.19 ve 13.12 olarak açıklandı. Baraj ve Sanayi etapları, Hamitköy Barajı yolu üzerinde,Yeni Lefkoşa üst yolu bölgesindeki zıplama noktasından da izlenebilecek. Daha sonra servis alacak olan yarışçılar, servisin ardından iki kez art arda, yaklaşık 11 kilometrelik Dikmen Etabını geçecekler. 15.20 ve 16.08’te başlayacak olan etap, Dikmen’den başlayıp Lefkoşa Sanayisinde bitecek. Dikmen Etabı Yeni Lefkoşa üst yolu bölgesindeki zıplama noktasından takip edilebilecek. Etapların tamamlanmasının ardından ödül töreni takribi 17.30’da David People önünde yapılacak. Pazar günü geçilecek tüm etaplar Baraj bölgesinin yanından izlenebilecek.Bu sezonun ilgi odağı olan R5 otomobillerle 5 ekip start alacak. Şampiyona lideri, Flat Out Rally Team ekibi Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi, şampiyonada ikinci sırada bulunan, bir diğer Flat Out Rally Team ekibi Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi ve şampiyona üçüncüsü MRB Racing Team’den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisinin yanı sıra Macila Rally Team ekibi Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisinin ve Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi de R5 araçlarla start alacaklar. Limasol Sigorta Rallisi’nde 5 ekip Sınıf N’de, 2 ekip Sınıf 1’de ve 2 ekip Sınıf R’de start alacak.