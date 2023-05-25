22 sürücü Alevkayası’na tırmanacak

4 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken, geçtiğimiz sezon şampiyonu Methoidis Arygorou, Tırmanma Şampiyonasında bir çok kez şampiyon olan Deniz Denner ve Doğa Koyuncu, daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu ,Güney Kıbrıs Time Attack Şampiyonu LoucasChristoforou, E4 Kategörisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, son Ralli Şampiyonu Halil Mulla'nın da içinde bulunduğu 22 sürücü Alevkayası'nda en iyi zaman için yarışacaklar. Başarılı drift pilotlarımızın drift şovları ile başlayacak olan yarış, Mahalli Ralli Şampiyonası "Şampiyon Melekler Ralli Kupası" na da puan verecek.
28 Mayıs Pazar günü saat 10.00 da start alacak olan yarışta seyirci alanı Alevkayası Çeşme olarak bilinen noktada olacak. Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek, AvenueDereboyu, Eurol, Near East Bank, Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve RinataParts katkıları ile de yapılacak ikinci tırmanma yarışının servis alanı da Alevkayası piknik alanında konumlanacak.
Kayıt Listesi
|1
|1
|MethoidisArygorou
|GrygorisArygorou
|Mitsubishi LancerEvo III
|E2
|2
|2
|Doğa Koyuncu
|Şenay Karafelikli
|Mitsubishi LancerEvo VI
|S2
|3
|3
|Deniz Denner
|Ömer Topçu
|Mitsubishi LancerEvo
|E2
|4
|4
|Salih Çelikkaya
|İbrahim Çelikkaya
|Subaru Impreza
|E2
|5
|5
|Kemal Topçuoğlu
|Honda Civic
|E3
|6
|6
|Behiç Topçu
|Ahmet Demiray
|Honda CRX
|E3
|7
|7
|Halil Mulla
|Mehmet Çağla
|Mitsubishi LancerEvo IX
|S2
|8
|8
|Onur Gani
|Ümit Say
|Nisan Silvia
|E4
|9
|9
|Sadık Bilgimer
|Mitsubishi LancerEvo IV
|S2
|10
|10
|Ahmet Bağrıaçık
|Hakan Bağrıaçık
|Nissan Skyline
|E4
|11
|11
|Ahmet Öksüzoğluları
|Çilem Öksüzoğluları
|Nissan Silvia
|E4
|12
|12
|LoucasChristoforou
|Talex
|E1
|13
|14
|Selen Bilgimer
|Ali Burhan Sevil
|Mitsubishi LancerEvo VI
|S2
|14
|15
|Hasan Karlıtaş
|Vedat Coşar
|Honda Civic
|E3
|15
|16
|AndreasChristofou
|Crosskart
|E1
|16
|17
|Emre Erosal
|Emre Türkelman
|Ford Fiesta MKII
|E2
|17
|18
|İbrahim Yolcu Argün
|Hande Küfi
|Mitsubishi LancerEvo IX
|S2
|18
|19
|Can Yılmaz
|Nissan Silvia
|E4
|19
|20
|Orhan Keleş
|Ertuğ Araz
|Nissan Silvia
|E4
|20
|21
|Bektaş Talay
|Mazda RX-7
|E4
|21
|22
|Özgür Çetin
|Muhammed Esentaş
|Nissan Silvia
|E4
|22
|23
|Huri Bağrıaçık
|Derin Serhat
|Nissan Silvia
|E4
|0
|0
|Eser Yılsay
|Nissan 350z
|0
|0
|0
|Ali Özkan Çavuşoğlu
|Nissan Silvia
|0
|0
|0
|Bekir Özsusuzlu
|Nissan