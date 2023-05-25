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22 sürücü Alevkayası’na tırmanacak

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2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışında 22 sürücü Alevkayası'nda en iyi zaman için yarışacak

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22 sürücü Alevkayası’na tırmanacak
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı bu pazar günü uzun bir aradan sonra tekrar kullanılacak olan Karaağaç-Alevkayası yolunda gerçekleştirilecek.
4 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken, geçtiğimiz sezon şampiyonu Methoidis Arygorou, Tırmanma Şampiyonasında bir çok kez şampiyon olan Deniz Denner ve Doğa Koyuncu, daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu ,Güney Kıbrıs Time Attack Şampiyonu LoucasChristoforou, E4 Kategörisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, son Ralli Şampiyonu Halil Mulla'nın da içinde bulunduğu 22 sürücü Alevkayası'nda en iyi zaman için yarışacaklar. Başarılı drift pilotlarımızın drift şovları ile başlayacak olan yarış, Mahalli Ralli Şampiyonası "Şampiyon Melekler Ralli Kupası" na da puan verecek.
28 Mayıs Pazar günü saat 10.00 da start alacak olan yarışta seyirci alanı Alevkayası Çeşme olarak bilinen noktada olacak. Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek, AvenueDereboyu, Eurol, Near East Bank, Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve RinataParts katkıları ile de yapılacak ikinci tırmanma yarışının servis alanı da Alevkayası piknik alanında konumlanacak.
 
Kayıt Listesi
 
1 1 MethoidisArygorou GrygorisArygorou Mitsubishi LancerEvo III E2
2 2 Doğa Koyuncu Şenay Karafelikli Mitsubishi LancerEvo VI S2
3 3 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi LancerEvo  E2
4 4 Salih Çelikkaya İbrahim Çelikkaya Subaru Impreza E2
5 5 Kemal Topçuoğlu   Honda Civic E3
6 6 Behiç Topçu Ahmet Demiray Honda CRX E3
7 7 Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi LancerEvo IX S2
8 8 Onur Gani Ümit Say Nisan Silvia E4
9 9 Sadık Bilgimer   Mitsubishi LancerEvo IV S2
10 10 Ahmet Bağrıaçık Hakan Bağrıaçık Nissan Skyline E4
11 11 Ahmet Öksüzoğluları Çilem Öksüzoğluları Nissan Silvia E4
12 12 LoucasChristoforou   Talex E1
13 14 Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi LancerEvo VI S2
14 15 Hasan Karlıtaş Vedat Coşar Honda Civic E3
15 16 AndreasChristofou   Crosskart E1
16 17 Emre Erosal Emre Türkelman Ford Fiesta MKII E2
17 18 İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi LancerEvo IX S2
18 19 Can Yılmaz   Nissan Silvia E4
19 20 Orhan Keleş Ertuğ Araz Nissan Silvia E4
20 21 Bektaş Talay   Mazda RX-7 E4
21 22 Özgür Çetin Muhammed Esentaş Nissan Silvia E4
22 23 Huri Bağrıaçık Derin Serhat Nissan Silvia E4
0 0 Eser Yılsay   Nissan 350z 0
0 0 Ali Özkan Çavuşoğlu   Nissan Silvia 0
0 0 Bekir Özsusuzlu   Nissan
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