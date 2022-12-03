2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi

Polaris, Near East Bank, Limon, Basel Energy, Gen Power, GoPro, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Car Care ve Eurol’un da katkılarıyla yapılanrallide genel klasman dördüncüsü ve Sınıf N ikincisi olan ekip, Zaim Kömürleri Rally Team’den Önder Zaim-Özden Yılmaz ikilisi olurken, Good Year Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi genel klasman beşincisi ve Sınıf N üçüncüsü olmayı başardı. Canam Maverick UTV aracıyla Sınıf R’de yarışan Mahmut Bozalanlar-Ergün Necipoğluları ikilisi altıncı olurken, Sınıf 1’in birincisi olan Team EVO RT ekibi, Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi genel klasman yedincisi oldu. Güne şanssız başlayan Haskasap-Şevketoğlu ikilisi 7 etap birinciliği aldıkları rallide ancak sekizinci olabildiler. Son etapta sorun yaşayan Team Evo RT ekibi, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi Sınıf 1 ikincisi olurken, yine Team Evo RT ekibi, Hüseyin Yarkıner-Arkın Şevketoğlu ikilisi sınıf 1 üçüncüsü oldular. Türkiye’den yarışa katılan Cem Yudulmaz-Ali Emre Yılmaz ikilisi Sınıf 3 birincisi olurken, Karaduman Rally Team’den Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi Sınıf 3 ikincisi oldular.Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nda da Mulla-Çağla ikilisi zafere ulaşırken, Kamiloğlu-Gürün ikilisi ikinci, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi üçüncü olmayı başardı.
Etapların ardından finiş ve ödül töreni Aveon Sigorta önünde yapıldı ve dereceye girenlere kupalarını Aveon Sigorta Genel MüdürüMurat Selvi, Genel Müdür Yardımcısı Ayşen Hannas, Aveon Sigorta Yetkilileri ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir takdim etti.
İlk gün dereceleri:
|No.
|Takım
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|Derece
|1
|5
|Good Year Racing Team
|Çağkan Bozalanlar
|Hasan Odun
|Ford Fiesta S2000
|2
|35:44.7
|2
|3
|NEU Drift Racing Team
|Halil Mulla
|Mehmet Çağla
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|36:37.6
|3
|4
|Kıbrıs Online Rally Team
|Mehmet Kamiloğlu
|Ahmet Gürün
|Mitsubishi Lancer Evo X R4
|2
|37:06.0
|4
|8
|Zaim Kömürleri Rally T.
|Önder Zaim
|Özden Yılmaz
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|38:48.1
|5
|6
|Good Year Racing Team
|Oktay Çocuk
|Hüseyin Çocuk
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|38:49.0
|6
|10
|Good Year Racing Team
|Mahmut Bozalanlar
|Ergün Necipoğluları
|Canam Maverick
|R
|40:36.6
|7
|11
|Team Evo RT
|Selen Bilgimer
|Ali Burhan Sevil
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|42:36.6
|8
|1
|NEU Drift Racing Team
|Enver Haskasap
|Güner Şevketoğlu
|Skoda Fabia R5
|2
|43:14.8
|9
|7
|Team Evo RT
|Sadık Bilgimer
|Buse Bilgimer
|Mitsubishi Lancer Evo VIII
|1
|43:22.7
|10
|14
|Cem Yudulmaz
|Ali Emre Yılmaz
|Peugeot 208 R2
|3
|44:02.8
|11
|16
|Karaduman Rally Team
|Osman Pozan
|Ayhan Ertuğrul
|Peugeot 206 GTI
|3
|47:04.3
|12
|15
|Team Evo RT
|Hüseyin Yarkıner
|Arkın Şevketoğlu
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|49:44.6
|13
|12
|Karaduman Rally Team
|Özhan Karaduman
|Ahmet Buzlukçuoğlu
|Fiat Palio Kit Car
|3
|Bitiremedi
|14
|9
|Good Year Racing Team
|Kerim Hacımevlüt
|Rasim Çetinkaya
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|Bitiremedi
|15
|2
|Kıbrıs Online Rally Team
|Barış Kalfaoğlu
|Ahmet Özerdem
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|Bitiremedi