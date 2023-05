12.Telsim Klasik Otomobil Sergisi ile Surlariçi renklendi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği “Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”, 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü Lefkoşa Lokmacı Kapısı’nda yapılan geleneksel “12.Telsim Klasik Otomobil Sergisi” ile devam etti

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nde (KTKOD) Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. “Şampiyon Melekler Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi” ve “8.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi”nin ardından sezonun üçüncü etkinliği 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü Lefkoşa Surlariçi’nde İplik Pazarı Sokak’ta bulunan Near East Bank önünde yapıldı. Birbirinden değerli ve seçili 60 üzerinde klasik aracın sergilendiği etkinlik festival havasında yapıldı. Turistlerin ve halkın da yoğun ilgisiyle yapılan etkinlikte Dj Halil Erhan da setleriyle güne renk kattı. Telsim’insponsorluğunun yanı sıra; CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo, Amesis Dijital Ajans ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de katkılarıyla hayata geçirilen organizasyona Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı. Sergiye katılanların SMS oylarıyla en beğenilen üç araç sahibi de ödül aldı. 1625 oy alarak birinci olan araç, 1972 model Mini Pickup’ın sahibi Halil Karalar oldu. İkinci Volkswagen T1 1964 aracıyla Cavit Öztürk ve üçüncü 1972 model Austin Mini aracıyla İpek Coşkuner oldu. Ödülleri KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, KKTC Telsim Kurumsal İş Birimlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı ve KKTC Telsim Pazarlama İletişim Kıdemli Müdür Yardımcısı Meliz Göker takdim etti.



1.Kapı No. 19 - Halil Karalar - Mini Pickup-1972

2.Kapı No. 6 - Cavit Öztürk – Volkswagen T1-1964

3.Kapı No. 38 - İpek Coşkuner – Austin Mini-1972