Zirvede Özçınar, Efeefe ve Güryel var

2020 Akdeniz ROK Cup KartingŞampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı yapıldı. Karting Akademi üyesi 8 yarışçıyla birlikte toplam 25 yarışçı piste çıkarken, Mini kategoride Niyazi Özçınar, Junior kategorisinde Mustafa Efeefe, Senior kategorisinde Tolga Güryel birinci oldular

Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü CemsaSporting Center’de yapılan sezonun dördüncü yarışı ile devam etti.

Gün geçtikçe minik sporcuların sayısının arttığı motorsporlarının anaokulu olarak adlandırılan karting yarışlarında yine aynı heyecan yaşandı. Yarışta, 8 Karting Akademisi üyesi ve 9 Mini Kategori yarışçısı olmak üzere 12 yaş altı toplam 17 pilot piste çıktı. 7 yaşından küçük Karting Akademisi üyesi Süper Mini sporcuları gelişimlerini gözler önüne sermek için gösteri sürüşü sergilerken 7-12 yaş arası mini sporcuları kıran kırana bir mücadele sergilediler. Mini kategoride Niyazi Özçınar birinci olurken, Rüzgar Miralay ilk kez ikinci olmayı başardı. Üçüncülük ise bu sezonun yeni sporcularından Halil İlkay Kahraman’ın oldu. Başbakanlık Spor Dairesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde, Aveon Sigorta, CemsaSporting Center, NHG Construction ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan yarışın Junior kategorisinde Mustafa Efeefe podyumun zirvesine çıktı. Necati Hasan Güney ikinci olurken, Mete Saygın üçüncü oldu. 1120 metrelik RC7 pistinde yapılan yarışın Senior kategorisinde Tolga Güryel yine birinci olurken onu Demir Emre ikinci olarak takip etti. Üçüncü ise Mert Uzun oldu. Expert kategorisinin birincisi ise Güner Ballı oldu.

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KKTC Spor Dairesi Müdür Mehmet Özbilgehan takdim etti.

