Zaifoğlu: Şampiyonla başlamak motivemizi artırdı

Ralli şampiyonalarında şampiyon olan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisinin sponsoru olan nesdersan.com şirketi direktörü Özal Zaifoğlu, ” Fikri Macila ve Doğa Koyuncu rallide bir markadır. nesdersan.com olarak yolumuza şampiyonla başlamak bizim için çok özel olurken, motivemizi artırdı.” açıklamasını yaptı

Soydan SAKALLI

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün düzenlediği ralli şampiyonalarında şampiyon olan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisinin sponsoru olan nesdersan.com şirketi direktörü Özal Zaifoğlu, şampiyonlukları kutlamak içintüm ekibe yönelik zafer yemeği düzenledi. Yemekte Doğa Koyuncu’nun doğum günü de araba tekerleği motifli pasta ile kutlandı.

İnternetten alış veriş sektörünün öncüsü nesdersan.com şirketi direktörü Özal Zaifoğlu gecede yaptığı konuşmada zaferi ve sponsorlukları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özal Zaifoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Bu spor dalını çok bilmeden Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisine sponsor olduk. Gelen başarılar ve ralliye olan ilgiden dolayı motive ve memnuniyetimiz arttı. Spor basınının da ralliye çok sahip çıktığını gördük.

Fikri Macila ve Doğa Koyuncu rallide bir markadır. nesdersan

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün düzenlediği ralli şampiyonalarında şampiyon olan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisinin sponsoru olan nesdersan.com şirketi direktörü Özal Zaifoğlu, şampiyonlukları kutlamak içintüm ekibe yönelik zafer yemeği düzenledi. Yemekte Doğa Koyuncu’nun doğum günü de araba tekerleği motifli pasta ile kutlandı.İnternetten alış veriş sektörünün öncüsü nesdersan.com şirketi direktörü Özal Zaifoğlu gecede yaptığı konuşmada zaferi ve sponsorlukları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özal Zaifoğlu’nun açıklamaları şöyle:“Bu spor dalını çok bilmeden Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisine sponsor olduk. Gelen başarılar ve ralliye olan ilgiden dolayı motive ve memnuniyetimiz arttı. Spor basınının da ralliye çok sahip çıktığını gördük.Fikri Macila ve Doğa Koyuncu rallide bir markadır. nesdersan .com olarak yolumuza şampiyonla başlamak bizim için çok özel oldu. Yeni sezonda yeni yıldızlara da destek verme kararlılığındayız. Desteğimiz uzun yıllar sürecek.”