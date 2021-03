Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim

Hasan Ali Yücel (Sakallı Hasan),“Yarıştığım dönemlerde en çok Erden Baykara’yı geçmek istedim. Çünkü çok iyi arkadaşımdı ve birbirimize çok takılıyorduk.İyi ki ralli sporunu yapmışım. Çok güzel arkadaşlıklar edinip biriktirdim.” açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanı Tigin Kişmir’in, ralli camiamıza damga vurmuş eski rallicilerle yaptığı söyleşiler devam ediyor.

Tigin Kişmir bu kez Hasan Ali Yücel (Sakallı Hasan) ile söyleşi yaptı. Tigin Kişmir’in, Hasan Ali Yücel ile yaptığı söyleşi şöyle:

“Geçmişteki kendime tavsiye olarak şunu söylemek isterdim: “Ahh be Hasan, keşke yarışmayı bırakmasaydın ve devam etseydin.” Bu işi çok özleyeceğimi bilirdim. Yarıştığım dönemlerde en çok Erden Baykara’yı geçmek istedim. Çünkü çok iyi arkadaşımdı ve birbirimize çok takılıyorduk. En büyük rakibim Erden Baykara olmuştu. İnsanlara ralli sporunun heyecanını yaşamış ve içinde bulunmuş biri olarak araba sporlarını daha büyük kitlelere ulaştırmak ve bu sporu öğretmek isterdim. Off-Road yarışlarına yönlendirdiğim ve derece kazanmış genç kişiler vardır. Adil Aroğlu bunlara örnektir. Demek istediğim, ralli sporunu daha çok sevdirmek için ralli okulu açıp orada eğitimler vererek tutkum olan sporuma hizmet etmeye devam etmek isterdim.

Keşke dediğim şey, keşke daha uzun süre ralli sporunda yarışsaydım. Devam etseydim.İyikim ise, iyi ki ralli sporunu yapmışım. Sporu yaparken, çok güzel arkadaşlıklar edinmiş ve bu arkadaşlıklarımı biriktirmişim. Tüm arkadaşlarımı iyi ki tanımışım. Hepsini çok seviyorum. Çocuklarıma tavsiyemdir. Sevdikleri spor veya hobi ile hayatlarının sonuna kadar ilgilensinler. Buna zaman ayırmalarını isterim. Zaman çok çabuk geçer ve geçen zamanın telafisi yoktur. Hayallerini ertelemesinler. Dünya Ralli Şampiyonasında yarışabilme şans verilse hayallerimi süsleyen ve hiç unutmadığım araç, 1970'lerde gördüğüm Renault Alpineile yarışmayı çok isterdim. Halen merakımdan çocuklarıma internetten o aracı baktırırım. Ama daha da pahalı ve az bulunur bir araç olmuş. Benim için çok güzel bir hayaldir. Otomobil sporlarına yeni başlamayı düşünenlere öncelikle güvenli bir araca sahip olmaları, Co-Pilotu ile iyi anlaşabilmeleri ve yarışta risk alacakları yerleri iyi değerlendirmeleri tavsiyelerinde bulunurum.

1975 yılında Güney Kıbrıs’ta yarışan StigBlomqvist’e hayranım. Çünkü yarışacağı aracını gördüğümde hiç yarış arabasına benzemiyordu, bununla nasıl yarışacak diye düşünmüştüm ama birinci gelmişti. Birde erken dönem yarışçılarından Carlos Sainz’a hayranım.

Bir yarışta hakem olarak görev alıyordum. Bulunduğum yere Hasan Hasçelik, Miafiori aracı ile ters yönden geldi. Ona ters yönden geldiğini ve diskalifiye olacağını söyledim. O da bana "Burada senden başka hiç kimse yok, seni burada öldürürüm!" dedi. Bende zaten ters yönden geldiğinden ve yarışı kazanabileceğini düşünmediğimden ona yolu tarif edip geldiği yoldan geri yolladım. Yarışın sonunda 3. geldiğini ve 2. olması gerektiği için Macila Petrol'un önünde tartıştığını görmüştüm. Yaşım ilerlediğinde keşke yapmayıp diskalifiye etseydim, birlerinin hakkını yememiş olsaydım diye düşündüm. Her ne isterse olsun sporcu her zaman disiplinli ve kurallara uyarak sporunu yapmalıdır.

Bir ada insani olarak genel anlamda otomobil severlerden, gençlerimizden ricam trafikte tüm kurallara uymalarıdır. Ralli sporu yapan insanlarımız trafik kurallarına uygun hareket ediyorlar ve hız tutkularını, güvenliği alınmış özel etaplarda yapıyorlar. Fakat onları izlemeye gelen seyirciler bazen trafik kuralları dışında,izledikleri rallinin motivasyonuyla sürat veya tehlikeli sürüşler yapıyorlar. Hepsinden ricam, hız tutkularını güvenli parkurlarda, kendilerine ve başkalarına zarar vermeyecek profesyonel şekilde yapsınlar.

Bizler Otomobil Kurumunu çok zor şartlar altında imkansızlıklar içinde kurduk ve bu günlere kadar geldi. Bana ve diğer arkadaşlarıma gösterdiğiniz bu saygı, vefa ve değer karşılığı olarak çok teşekkür ederim. Kurumumuzun, otomobil kurumunun şimdiki durumunu ve yerini gördüğüm zaman sizlerle gurur duyuyorum.