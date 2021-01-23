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Yetkili’nin yeni arabası geliyor

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Yetkili’nin yeni arabası geliyor
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Gökhan KUZU
Ralli etaplarının başarılı pilotu Cahit Yetkili, yeni sezonda Volkswagen Golf R5 arabası ile yarışacak.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün düzenlediği şampiyonalarda 2020 sezonunda Ford Fiesta R5 arabası ile başarılı dereceler elde eden Cahit Yetkili, yeni arabasına kavuşmak için gün sayıyor.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün 2021 sezonunda düzenleyeceği şampiyonalarda Volkswagen Golf R5 ile yarışacak olan Cahit Yetkili’nin arabasının ay sonunda ülkeye varması bekleniyor.
 
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