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Yetkili, Volkswagenin stagram hikayesinde

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Volkswagen Motorspor’un resmi sayfası, Cahit Yetkili ve Polo GTI R5 arabası ile ilgili paylaşımlarını sürdürürken, Cahit Yetkili’yi instagram hikayesi yaptı

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Yetkili, Volkswagenin stagram hikayesinde
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Volkswagen Motorspor’un resmi sayfası, Cahit Yetkili ve Polo GTI R5 arabası ile ilgili paylaşımlarını sürdürüyor.
Cahit Yetkili’nin Volkswagen Polo GTI R5 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında yarışacak olması paylaşımından sonrasında Cahit Yetkili’nin, Polo GTI R5 ile yaptığı test sürüşünün de paylaşımını yapan Volkswagen Motorspor’un resmi sayfası bu kez de Cahit Yetkili ile Polo GTI R5’i Volkswagen Motorsport instagram hikayesi yaptı.
On binlerce takipçisi bulunan Volkswagen Motorsport resmi twitter sayfası, böylelikle Cahit Yetkili ile Polo GTI R5’in 3.paylaşımını yapmış oldu.
Nesdersan.com sponsorluğunda Harun Çakır’ın co – pilotluğunda, MacilaRally Team (MRT) adına Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) düzenleyeceği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında yarışacak Cahit Yetkili, Polo GTI R5 ile şampiyonluğu kovalayacak.

 
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