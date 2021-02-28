Yetkili Polo’ya ısınıyor

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından düzenlenecek olan 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'na yılında yeni aracıVolkswagen Polo GTI R5 ile katılacak olan Cahit Yetkili, yeni arabasının test sürüşlerine başladı.

Yeni sezonda co pilotu Harun Çakır ile yarışacak olan Cahit Yetkili, Volkswagen Polo GTI R5 arabasını Haspolat bölgesindeki etaplarda denedi.

MacilaRally Team (MRT) adına yarışacak olan Cahit Yetkili, yeni sezonda “nesdersan.com” sponsorluğunda şampiyonluğu hedefleyecek.



