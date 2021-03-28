Yetkili etapların tozunu atıyor

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) 2021 sezonunu 18 Nisan’da başlatacağını açıklamasından sonra yarışçılar deneme sürüşlerine başladılar.

Özellikle yeni arabalarıyla etaplarda boy gösterecek olan pilotlar, geçtiğimiz hafta sonunu antrenmanla geçirdiler. Kanlıköy ile Yılmazköy arasındaki etaplarda antrenman yapan ralliciler arasında yer alan Cahit Yetkili, Volkswagen Polo GTI R5 arabasını test etmeye devam ediyor.

Harun Çakır’ın co – pilotluğunda, MacilaRally Team (MRT) adına nesdersan.com sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında yarışacak Cahit Yetkili, Polo GTI R5 ile şampiyonluğu kovalayacak.





