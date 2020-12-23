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Yeni yılda da doğada olacaklar

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Yeni yılda da doğada olacaklar
Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği, yeni yılda da üyelerine yönelik etkinliklerine ara vermeden devam edecek.
Son olarak KyreniaOffroad Derneğinin düzenlediği Yusuf Hüdan Anı Rallisine katılan Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği üyeleri, Kış aylarındaki çamurlu etaplardan yararlanmak için yeni etkinliklere katılacaklar. Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği yönetimi, 3 Ocak 2021 tarihinde yılın ilk etkinliğini düzenlemeyi hedefliyor.
 
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