Yavaşoğlu’nun talihsizliği

Mehmeatli Yavaşoğlu, Ford Fiesta arabası ile güzel bir sürüş yaptığı Hamitköy Ralli Sprint'te bir an kontrolü kaybedince arabasını devirdi

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının ilk yarışı büyük bir heyecanla tamamlandı.

Pandemi süreci içerisinde insanlara büyük moral veren Karaoğlan Hamitköy Ralli Sprint'e insanlar büyük ilgi gösterdi. Binlerce ralli sever maskelerini de takarak Hamitköy tepelerindeki yerlerini alırken yarışçılar da keyif veren sürüşler gerçekleştirdiler. Yüksek sürate ulaşan araçlar zaman zaman kontrolden çıktılar.

Mehmeatli Yavaşoğlu da Ford Fiesta arabası ile güzel bir sürüş yaptığı yarışta bir an kontrolü kaybedince arabayı devirdi. Seyirciler arabayı düzelttikten sonra Mehmetali Yavaşoğlu, KKTOK görevlilerinin kontrolünden sonra yarışa devam etti.

