WRC’de hibrit çağına giriliyor

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Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Üreticileri, 2022 HIBRIT çağına yönelik 3 yıllık yeni anlaşma taahhüdünü imzalayarak onayladı.

FIA, Hybrid teknolojisi ve gücünün Şampiyonanın en üst kademesinde tanıtılacağı 2022 Dünya Ralli Şampiyonası hazırlıklarında Hyundai, Toyota ve M-Sport Ford'un kararlı duruşları,ralli sporuna yeni bir heyecan katacakları ve koydukları katkılarından dolayı memnuniyet duyuyor. Ve yeni vizyonları için teşekkür ediyor.

Hyundai, Toyota ve M-Sport Ford ile imzalanan üç yıllık anlaşma ile, güvenlik, maliyet yönetimi ve sürdürülebilirliğe güçlü bir şekilde odaklanacak olan bu yeni çağ için teknolojinin geliştirme maliyetlerine ortak bir katkı koyacaklardır..

Ralli1,olarak isimlendirilecek kategoride, Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından teknik düzenlemelerin onaylanmasının ve güvenlik ekipmanlarının onaylanmasının ardından WRC Dünya Ralli Şampiyonasında yarışan ,mevcut üretici firmaların, yeni bir kilometre taşı olarak değerlendirdiği ve WRC ‘ye yeni bir heyecan ve rekabet getireceğini öngörüyorlar. HIBRIT teknolojisinin kullanımına başlamasına dair , planlanan 2022 lansmanı öncesinde gördüğü destek artarken, ivme kazanmaya devam ediyor. Yapılack olan tüm güvenlik testlerinin ve fiziksel çarpışma testlerinin, tamamlanmasının ardından 2022 yılında kulanıma başlanacağı açıklandı.

Üç otomotiv şirketi, tüm WRC paydaşları - üreticiler, WRC Promoter ve FIA ​​- arasındaki yakın işbirliğini resmileştiren "yeni anlaşma" ile bir dizi yeni ilkeyi kabul etmişler ve bu teknolojinin test çalışmalarına ve geliştirilmesine 2019 yılında başlandığını açıklamışlardır.

Bu ortak girişimde, FIA ve WRC Ekipleri, yeni nesil arabalara dahil edilecek hibrit teknolojisinin geliştirilmesine eşit derecede katkı koyacaklar. , Gelişimine ve ilerlemesine birlikte destek vereceklerdir. Buna ek olarak, FIA, mevcut yıllık taahhüdün aksine, daha iyi istikrar ve planlama fırsatlarının yanı sıra tüm taraflar için yeni bir pazarlanabilir varlık ve geliştirilmiş yeni nesil araçlarla, sunulacak olan üç yıllık bir döngüye dayalı yenilikçi bir ortaklık modeli sunmuş olacktır.

Bu model aracılığıyla, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na katılım, 2022'de, mevcut üç üreticinin her biri ve FIA'nın ayrı bir yere sahip olduğu ve yeni bir sisteme geçeceklerini duyurdular.

FIA, 2024 yılına kadar mevcut üç üreticinin taahhüdünü güvence altına alırken, ticari olarak zor zamanlarda yeni istikrar ve uygun maliyetli çözümler geliştirme kararlılığını yeniden destekliyor.

FIA Başkanı Jean Todt HIBRIT TEKNOLOJİSİ ile ilgili şunları söyledi: “FIA Dünya Ralli Şampiyonası, 2022'de çıkacak yeni nesil otomobiller Rally1 ile önemli bir kilometre taşına ulaşmanın eşiğindedir. otomotiv endüstrisi, aynı zamanda sporu daha sürdürülebilir hale getiriyor ve getirecektir. Bu, Üreticiler ve FIA'nın ortak çabaları sayesinde mümkün olmuştur. Şu anda şampiyonada yer alan üç markanın üç yıl daha taahhütte bulunması, Dünya Ralli Şampiyonasının doğru yönde ilerlediğini kanıtlıyor. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürler. Bu, FIA'nın ve Amaca Yönelik hareketinin ana hedeflerinden biri olan sürdürülebilir enerjiye geçişte bir yol açıyor ve gelişen teknolojiyi ralli sporunun dışında bırakamzdık, ortaya konan vizyonla ve inanaçla hepsi bir araya geldiğinde Dünya Ralli Şampiyonası ve ralli sporunun geleceği de açık ve yeniliklere uyumlu hale gelecektir açıklamalarında bulundu.

