Volkswagen’den bir Yetkili paylaşımı daha

Volkswagen resmi Twitter hesabından, Volkswagen Polo GTI R5 ile yarışacak olan Kıbrıslı Türk rallici Cahit Yetkili ile ilgili paylaşımlarını sürdürürken dördüncü paylaşımını gerçekleştirdi

Dünyanın en önde gelen otomobil markalarından olan Volkswagenresmi Twitter hesabından, Volkswagen Polo GTI R5 ile yarışacak olan Kıbrıslı Türk rallici Cahit Yetkili ile ilgili paylaşımlarını sürdürürken dördüncü paylaşımını gerçekleştirdi.Volkswagen, resmi Twitter hesabından Kıbrıslı Türk rallici Cahit Yetkili'nin bu kez antrenman fotoğrafını paylaşarak, Cahit Yetkili’ye, “Hamitköy Rallisi için bol şans diliyoruz" ifadelerinin kullanıldığı kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Çalışmak, mükemmelleştirir. Cahit Yetkili, Volkswagen Polo GTI R5 ile hızın limitlerini zorluyor. 18 Nisan'daki Lefkoşa-Hamitköy Rallisi için bol şans diliyoruz" diye yazıp, #NorthernCyprus haştagını kullandı.Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonasının 2021 takvimindeki ilk yarışı olan Hamitköy Rallisi, 18 Nisan günü düzenlenecek.Takvime göre ikinci ve üçüncü yarışlar ise 29 Mayıs ile 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.