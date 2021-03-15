Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir

Kuzey Kıbrıs Rallisi’ni ilk kazanan pilot Mazhar Ünüvar, “En büyük hayalim Dünya Ralli Şampiyonasında (WRC) yarışan pilotlarla eşit şartlarda yarışmaktı. Keşke yarışı kazandığım ilk aracım Ford Escort MK1 RS 2000 aracımı satmasaydım.Yarışmacılar arkadaşları ile her zaman yardımlaşmalıdırlar. Birbirlerine saygı duymalıdırlar. Hayat kısa, engebeli ve kırıcı bir ralli gibidir.” ifadelerini kullandı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanı TiginKişmir, Kuzey Kıbrıs Rallisi’ni ilk kazanan pilot olan Mazhar Ünüvar ile söyleşi yaparak, geçmişe ışık tutu.

TiginKişmir’in Mazhar Ünüvar ile olan söyleşi şöyle:

“Bizim dönemimizle günümüz şartlarını kıyaslamamız çok doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim ki bizlerin yarıştığı dönemlerde çok kısıtlı olanaklarla ilkel şartlarda yarışlar ve organizasyonlar yapılmaktaydı.

Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi belki de en önemlisi ralli sporunun ülkemizde yeni başlayan bir spor olmasıydı. Fakat günümüzde genç fikirlerin ve teknolojinin gelişmesi olanakların çok daha iyi noktalara gelmesiyle gelişmiş ülkelerdeki gibi çok daha profesyonel sporcularla, profesyonel organizasyonlarımız yapılır hale gelmiştir. Özellikle sporcularımızın sürüş teknikleri gelişen teknolojiyi de kullanarak her geçen gün ilerlemesi beni gururlandırıyor. Nerelerden bugünlere geldiğimizi düşündüğüm zaman iyiki bu sporun içinde oldum iyi ki ralli sporcusu oldum demekten kendimi alamıyorum.

Otomobil ve ralli sporu bana kendime olan güven duygusunun güçlenmesini sağlarken, azim, hırs ama en önemlisi dostluk arkadaşlık ve yardımlaşma kavramlarını çok iyi öğretti. En büyük hayalim ise Dünya Ralli Şampiyonasında yarışan pilotlarla eşit şartlarda yarışmaktı. En büyük korkum ise yarışırken önüme bir seyircinin çıkmasıydı. Fakat şükürler olsun ki korktuğum şeyle hiç karşılaşmadı. Hiç bir sporcu da karşılaşmasın.

Bizim zamanımızda yarış arabalarımız,ayni zamanda güncel olarak kullanmakta olduğumuz araçlarımız olduğu için en büyük kaybımız araçlarımıza harcadığımız paralar olmuştur. Keşke ilk aracım olan Ford EscortMK1 RS 2000 aracımı satmasaydım. Yarıştığım dönemde kullandıkları araçları benim kullandığım araçtan daha iyi daha güçlü olan tüm rakiplerimi geçmek isterdim.Ford Escort MK1 RS 2000 aracımı satıp Renault 12 TX satınalarak yarışlara onunla devam etmiştim. Ama keşke Ford Escort’umu hiç satmasaydım dediğim çok olmuştur. Bugün oldu ayni şeyi söylemeye devam ediyorum. İyikim ise 1980 yılında Türkiye’de yapılan Günaydın International Türkiye Rallisine katılmak olmuştur. Burada birçok Türk ve yabancı rallici ile tanışma ve yarışma imkanım olmuştu. Çok güzel günlerdi.

1980’li yıllarda Audi Quatro S1 ile yarışmayı çok isterdim. Dünden bugüne beni en çok etkileyen 3 pilot, 1-Mahmut Eryiğit 2-Juha Kankunen 3- Carlos Sainz.

Otomobil ve ralli sporuna yeni başlayan veya başlayacak olanlara benim tavsiyem herzaman dikkatli olmaları, azimli olmaları, asla pes etmemeleri ve en önemlisi rakip dahi olsalar diğer yarışmacı arkadaşları ile her zaman yardımlaşmalıdırlar. Birbirlerine saygı duymalıdırlar. Hayat kısa, engebeli ve kırıcı bir ralli gibidir. Bu yolda tüm varlıklarını koruyarak finiş noktasına sağ salim varmak önemlidir. Sağlıcakla kalın.”



