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Türkiye Grand Prix'sinde büyük sürpriz

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, bugün düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak

Türkiye Grand Prix'sinde büyük sürpriz
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirildi.
Pilotlar, üçüncü antrenman turlarında olduğu gibi sıralama turlarında da soğuk ve yağmurun etkisiyle kaygan zeminde araç hakimiyetinde zorlandı. İlk seansta yoğun yağış sebebiyle kırmızı bayraklar sallandı ve yarış 45 dakikalığına durduruldu. Bu sürede Tuzla Belediyesine ait su tahliye aracı da piste müdahale etti.
Yağışın durmasıyla devam eden sıralama turları, sürprizlere sahne oldu. Racing Point takımının yoğun yağmur lastiği yerine orta seviyedeki geçiş lastiğini tercih etmesi, sıralama turlarının kaderini belirledi.
Racing Point'in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniyeyle sıralama turlarında birinci olarak yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı. Stroll, İstanbul'da kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde etti.
Üç antrenman turunda da en iyi dereceyi elde eden Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, sıralama turlarını Stroll'ün 0.290 saniye arkasında ikinci tamamladı.
Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 1.556 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 1.52.560'lık zamanıyla 6. oldu.
Ferrari sürücüleri ikinci seansta elendi
Üç antrenman turunda da en hızlı ilk 3 isim arasında yer alan Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, sıralama turlarının ikinci seansında elendi.
Leclerc, 1.56.696'lık süresiyle yarışa 14. sıradan başlama hakkı kazandı. Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.55.169'luk zamanıyla 12. sırayı alarak üçüncü seansı göremedi.
Mercedes'in pole pozisyonu serisi İstanbul'da sona erdi
Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 13 yarışta da pole pozisyonunu kazanan Mercedes, bu serisini İstanbul'da devam ettiremedi.
İstanbul'daki yarışa kadar Mercedes adına Hamilton 9, Fin pilot Valtteri Bottas ise 4 kez pole pozisyonu kazanmıştı.
Türkiye Grand Prix'sinde yarın saat 13.10'da başlayacak yarış öncesi sıralama turlarında elde edilen dereceler şöyle:
   Sürücü Takım  Süre 1  Süre 2  Süre 3
 1 Lance Stroll  Racing Point 2.07.467 1.53.372 1.47.765
 2 Max Verstappen  Red Bull 1.57.485 1.50.293 1.48.055
 3 Sergio Perez    Racing Point  2.07.614 1.54.097 1.49.321
 4 Alexander Albon  Red Bull 1.59.431 1.52.282 1.50.448
 5 Daniel Ricciardo  Renault  2.05.598 1.54.278 1.51.595
 6 Lewis Hamilton  Mercedes 2.07.599 1.52.709 1.52.560
 7 Esteban Ocon  Renault 2.06.115 1.53.657 1.52.622
 8 Kimi Raikkonen  Alfa Romeo 2.01.249 1.53.793 1.52.745
 9 Valtteri Bottas  Mercedes 2.07.001 1.53.767 1.53.258
10 Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo 2.07.341 1.53.431 1.57.226
                -           -       -     -     -
11 Lando Norris   McLaren  2.07.167 1.54.945  
12 Sebastian Vettel   Ferrari 2.03.356 1.55.169  
13 Carlos Sainz  McLaren  2.07.489 1.55.410  
14 Charles Leclerc   Ferrari 2.04.464 1.56.696  
15 Pierre Gasly   AlphaTauri 2.05.579 1.58.556  
                -           -       -     -     -
16  Kevin Magnussen  Haas 2.08.007     
17 Daniil Kvyat    AlphaTauri 2.09.070     
18 George Russell   Williams 2.10.017    
19 Romain Grosjean  Haas 2.12.909     
20 Nicholas Latifi   Williams 2.21.611     
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