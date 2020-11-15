Türkiye'de zafer Lewis Hamilton'ın

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen müsabakada birinci olan Hamilton, sürücüler klasmanında ikincilikte yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde bitime 3 etap kala şampiyonluğu garantiledi.
Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı.
Böylece Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.
Nefesleri kesen yarışta Racing Point pilotu Sergio Perez ikinci ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel üçüncü oldu.
Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde 1.42.19.313'lük derece elde etti
Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Sergio Perez, liderin 31.633 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki Sebastian Vettel ise Hamilton'ın 31.960 saniye arkasında yer aldı.
Dereceler
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:
|Sürücü
|Takım
|Süre
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1.42.19.313
|2
|Sergio Perez
|Racing Point
|+31.633
|3
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|+31.960
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+33.858
|5
|Carlos Sainz
|McLaren
|+34.363
|6
|Max Verstappen
|Red Bull
|+44.873
|7
|Alexander Albon
|Red Bull
|+46.484
|8
|Lando Norris
|McLaren
|+61.259
|9
|Lance Stroll
|Racing Point
|+72.353
|10
|Daniel Ricciardo
|Renault
|+95.460
|11
|Esteban Ocon
|Renault
|+1 tur
|12
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|+1 tur
|13
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|+1 tur
|14
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|+1 tur
|15
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|+1 tur
|16
|George Russell
|Williams
|+1 tur
|Kevin Magnussen
|Haas
|-
|Romain Grosjean
|Haas
|-
|Nicholas Latifi
|Williams
|-
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|-
Mercedes'ten Valtteri Bottas 197 puanla ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen ise 170 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Sürücüler klasmanı
İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:
|Sürücü
|Takım
|Puan
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|307
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|197
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|170
|4
|Sergio Perez
|Racing Point
|100
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|97
|6
|Daniel Ricciardo
|Renault
|96
|7
|Carlos Sainz
|McLaren
|75
|8
|Lando Norris
|McLaren
|74
|9
|Alexander Albon
|Red Bull
|70
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|63
|11
|Lance Stroll
|Racing Point
|59
|12
|Esteban Ocon
|Renault
|40
|13
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|33
|14
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|26
|15
|Nico Hulkenberg
|Racing Point
|10
|16
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|4
|17
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|4
|18
|Romain Grosjean
|Haas
|2
|19
|Kevin Magnussen
|Haas
|1
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|0
|21
|George Russell
|Williams
|0