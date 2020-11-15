Türkiye'de zafer Lewis Hamilton'ın

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bitime 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti

Sürücü Takım Süre 1 Lewis Hamilton Mercedes 1.42.19.313 2 Sergio Perez Racing Point +31.633 3 Sebastian Vettel Ferrari +31.960 4 Charles Leclerc Ferrari +33.858 5 Carlos Sainz McLaren +34.363 6 Max Verstappen Red Bull +44.873 7 Alexander Albon Red Bull +46.484 8 Lando Norris McLaren +61.259 9 Lance Stroll Racing Point +72.353 10 Daniel Ricciardo Renault +95.460 11 Esteban Ocon Renault +1 tur 12 Daniil Kvyat AlphaTauri +1 tur 13 Pierre Gasly AlphaTauri +1 tur 14 Valtteri Bottas Mercedes +1 tur 15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo +1 tur 16 George Russell Williams +1 tur Kevin Magnussen Haas - Romain Grosjean Haas - Nicholas Latifi Williams - Antonio Giovinazzi Alfa Romeo -

Sürücü Takım Puan 1 Lewis Hamilton Mercedes 307 2 Valtteri Bottas Mercedes 197 3 Max Verstappen Red Bull 170 4 Sergio Perez Racing Point 100 5 Charles Leclerc Ferrari 97 6 Daniel Ricciardo Renault 96 7 Carlos Sainz McLaren 75 8 Lando Norris McLaren 74 9 Alexander Albon Red Bull 70 10 Pierre Gasly AlphaTauri 63 11 Lance Stroll Racing Point 59 12 Esteban Ocon Renault 40 13 Sebastian Vettel Ferrari 33 14 Daniil Kvyat AlphaTauri 26 15 Nico Hulkenberg Racing Point 10 16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 4 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 4 18 Romain Grosjean Haas 2 19 Kevin Magnussen Haas 1 20 Nicholas Latifi Williams 0 21 George Russell Williams 0

Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen müsabakada birinci olan Hamilton, sürücüler klasmanında ikincilikte yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde bitime 3 etap kala şampiyonluğu garantiledi.Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı.Böylece Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.Nefesleri kesen yarışta Racing Point pilotu Sergio Perez ikinci ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel üçüncü oldu.Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde 1.42.19.313'lük derece elde ettiIntercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Sergio Perez, liderin 31.633 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki Sebastian Vettel ise Hamilton'ın 31.960 saniye arkasında yer aldı.DerecelerFormula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:Takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde puanını 307'ye yükseltip sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Mercedes'ten Valtteri Bottas 197 puanla ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen ise 170 puanla üçüncü sırada yer aldı.Sürücüler klasmanıİstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu: