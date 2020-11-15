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Türkiye'de zafer Lewis Hamilton'ın

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Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bitime 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti

Türkiye'de zafer Lewis Hamilton'ın
Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.
Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen müsabakada birinci olan Hamilton, sürücüler klasmanında ikincilikte yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde bitime 3 etap kala şampiyonluğu garantiledi.
Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı.
Böylece Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.
Nefesleri kesen yarışta Racing Point pilotu Sergio Perez ikinci ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel üçüncü oldu. 
Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde 1.42.19.313'lük derece elde etti
Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Sergio Perez, liderin 31.633 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki Sebastian Vettel ise Hamilton'ın 31.960 saniye arkasında yer aldı.
Dereceler
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:
   Sürücü Takım  Süre 
 1 Lewis Hamilton  Mercedes  1.42.19.313
 2 Sergio Perez  Racing Point  +31.633
 3 Sebastian Vettel  Ferrari  +31.960
 4 Charles Leclerc  Ferrari  +33.858
 5 Carlos Sainz  McLaren  +34.363
 6 Max Verstappen  Red Bull  +44.873
 7 Alexander Albon  Red Bull  +46.484
 8 Lando Norris  McLaren  +61.259
 9 Lance Stroll  Racing Point  +72.353
10 Daniel Ricciardo  Renault  +95.460
11 Esteban Ocon  Renault  +1 tur
12 Daniil Kvyat  AlphaTauri  +1 tur
13 Pierre Gasly  AlphaTauri   +1 tur
14 Valtteri Bottas  Mercedes  +1 tur
15 Kimi Raikkonen   Alfa Romeo  +1 tur
16  George Russell  Williams  +1 tur
  Kevin Magnussen  Haas         -
  Romain Grosjean  Haas         -
  Nicholas Latifi  Williams         -
  Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo         -
Takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde puanını 307'ye yükseltip sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Mercedes'ten Valtteri Bottas 197 puanla ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen ise 170 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Sürücüler klasmanı
İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:
   Sürücü Takım  Puan
 1 Lewis Hamilton  Mercedes 307
 2 Valtteri Bottas    Mercedes  197
 3 Max Verstappen   Red Bull  170
 4 Sergio Perez   Racing Point  100
 5 Charles Leclerc   Ferrari  97
 6 Daniel Ricciardo  Renault 96
 7 Carlos Sainz   McLaren 75
 8 Lando Norris   McLaren 74
 9 Alexander Albon   Red Bull  70
10 Pierre Gasly  AlphaTauri  63
11 Lance Stroll  Racing Point  59
12 Esteban Ocon  Renault 40
13 Sebastian Vettel  Ferrari  33
14 Daniil Kvyat  AlphaTauri 26
15 Nico Hulkenberg  Racing Point 10
16  Kimi Raikkonen   Alfa Romeo 4
17 Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo 4
18 Romain Grosjean   Haas 2
19 Kevin Magnussen   Haas 1
20 Nicholas Latifi   Williams 0
21 George Russell  Williams 0
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