Toprak Razgatlıoğlu Estoril'de kazandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağının ilk yarışında bitiş çizgisini ilk sırada gördü.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz Estoril'deki son ayağını kazandı.

Pole pozisyonundan başladığı yarışta üstünlüğünü hiç bırakmayan Toprak, bu sezonki 2. galibiyetini elde etti.

Yarışta ayrıca motor sporları efsanesi Jonathan Rea de şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 6. kez Dünya Şampiyonu olan Rea, yarış sonrasında göz yaşlarını tutamadı.

