banner480
banner69
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
3 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
18 0
 
Yarın sandık başındayız
Yarın sandık başındayız
23 0
Doğan’dan farklı hazırlık
Doğan’dan farklı hazırlık
119 0
Antep fıstığında yeni rekor beklentisi
Antep fıstığında yeni rekor beklentisi
5 0
Fazla söze gerek yok
Fazla söze gerek yok
62 0
Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
49 0
banner529

Toprak Razgatlıoğlu Estoril'de kazandı

banner476

Toprak Razgatlıoğlu Estoril'de kazandı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağının ilk yarışında bitiş çizgisini ilk sırada gördü.
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz Estoril'deki son ayağını kazandı. 
Pole pozisyonundan başladığı yarışta üstünlüğünü hiç bırakmayan Toprak, bu sezonki 2. galibiyetini elde etti. 
Yarışta ayrıca motor sporları efsanesi Jonathan Rea de şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 6. kez Dünya Şampiyonu olan Rea, yarış sonrasında göz yaşlarını tutamadı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.