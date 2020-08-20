Tırmanmada ikinci yarış Ardahan'da

1 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo 5 E2 2 Doğa Koyuncu Mazda RX-7 E4 3 Kemal Topçuoğlu Honda Civic E3 4 Hasan Altıntaş Mehmet Koydu Subaru İmpreza E2 5 Gölgem Paşa Ali Paşa Subaru İmpreza E2 6 Kürşat Güdül Orhan Keleş Nissan Silvia E4 7 Hasan Karlıtaş Numan Kahküllü Honda Civic E3 8 Ömer İlhan Sayar Serkan Bolkaner Nissan Silvia E4 9 Fikri Macila Doğa Koyuncu Ford Fiesta R5 2 10 Selen Bilgimer Salih Kanatlı Mitsubishi Lancer Evo 3 1 11 Sadık Bilgimer Mustafa Kandır Mitsubishi Lancer Evo 4 1 12 Murat Aşık Mitsubishi Lancer Evo X N 14 Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 15 Önem Biçentürk Hüseyin Ayrılmazkardeşler Nissan Silvia E4 16 İbrahim Say Barış Salman Nissan Silvia E4 17 Huri Bağrıaçık Ahmet Bağrıaçık Nissan Skyline E4

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Avenue Dereboyu ana sponsorluğunda ve Motul Kuzey Kıbrıs, Zet Motors, Capital Radio, Çayem Güvenlik, Caldini Car Care ve Second Cup Coffee katkılarıyla düzenlenecek olan, 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın hem Tırmanma hem de Ralli Şampiyonası’na puan verecek olan ikinci yarışında 16 ekip start alacak.22 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30’da, İskele ’ye bağlı Ardahan’da 3,1 km’lik özel etapta gerçekleşecek olan organizasyonda Deniz Denner, Doğa Koyuncu, Sadık Bilgimer, Kemal Topçuoğlu ve Fikri Macila gibi iddialı isimlerin olduğu 16 ekip kıyasıya mücadele edecekler. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na puan toplamak için 5 araç start alacak. Hazırlanan özel etap ilki deneme olmak üzere toplamda 3 kez geçilecek ve ekipler Ardahan’da finish görecekler. Servis alanında kupa töreni ile etkinlik son bulacak.