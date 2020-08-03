banner411
banner69
Arda mavinin derinliklerinde selamlandı
Arda mavinin derinliklerinde selamlandı
9 0
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
164 0
 
Yıldızlarda finalistler belirlendi
Yıldızlarda finalistler belirlendi
238 0
"Elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmalıyız"
6 0
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
34 0
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
17 0
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
49 0
banner460

Tırmanma Şampiyonası başlıyor

banner476

Tırmanma Şampiyonası başlıyor
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası başlıyor.
Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasının ilk yarışı, 8 Ağustos Cumartesi günü Saat 16.00’da Kaplıca’da yapılacak.
Deniz Denner ve Doğa Koyuncu gibi iddialı isimlerin de start almasının beklendiği yarışa ralli araçları da katılacak. Ralli araçlarının alacağı puanlar, Ralli Şampiyonasında da geçerli sayılacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.