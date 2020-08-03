Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasının ilk yarışı, 8 Ağustos Cumartesi günü Saat 16.00’da Kaplıca’da yapılacak.

Deniz Denner ve Doğa Koyuncu gibi iddialı isimlerin de start almasının beklendiği yarışa ralli araçları da katılacak. Ralli araçlarının alacağı puanlar, Ralli Şampiyonasında da geçerli sayılacak.

