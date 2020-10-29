Tırmanma da Final Yarışı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen , Avenue Dereboyu KKTC Tırmanma Şampiyonası son yarışı 31 Ekim Cumartesi günü Boğaz-St Hilarion yolunda gerçekleşecek. Pandemi nedeni ile tüm sporcuların ve görevlilerin PCR testi yapacağı yarışta seyirci alanları da oluşturulmayacak.
Doğa Koyuncu nun lider götürdüğü şampiyona da onu Kemal Topçuoğlu ve Deniz Denner takip ediyor. Doğa Koyuncu nun en az üçüncü gelmesi durumunda şampiyon olacağı yarışta 23 ekip mücadele edecek. Saat 14.00 da start alacak olan Avenue Dereboyu Tırmanma Yarışının servis alanı ise start öncesinde yol üzerinde kurulu olacak. Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasına 1.2 Katsayı ile puan verecek yarış, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına da 0.5 katsayı ile puan verecek.
|SIRA NO
|PİLOT
|CO-PİLOT
|ARAÇ
|SINIF
|0
|Taner Balkanlar
|Nissan Silvia
|1
|Deniz Denner
|Ömer Topçu
|Mitsubishi Lancer Evo 5
|E2
|2
|Doğa Koyuncu
|Mazda RX-7
|E4
|3
|Kemal Topçuoğlu
|Honda Civic
|E3
|4
|Hasan Altıntaş
|Mehmet Koydu
|Subaru İmpreza
|E2
|5
|Gölgem Paşa
|Ali Paşa
|Subaru İmpreza
|E2
|6
|Ömer İlhan Sayar
|Serkan Bolkaner
|Nissan Silvia
|E4
|7
|Hasan Karlıtaş
|Numan Kahküllü
|Honda Civic
|E3
|8
|İbrahim Say
|Mehmetali Birşen
|Nissan Silvia
|E4
|9
|Önem Biçentürk
|Olgaç Biçentürk
|Nissan Silvia
|E4
|10
|Eser Yılsay
|Lisani Yılsay
|Nissan 350Z
|E4
|11
|Ahmet Öksüzoğluları
|Nissan Silvia
|E4
|12
|Enver Haskasap
|Nissan Silvia
|E4
|13
|Bekir Özsusuzlu
|Nissan Silvia
|E4
|14
|Coşkun Gürel
|Ziya Vaiz
|Nissan Silvia
|E4
|15
|Huri Bağrıaçık
|Ahmet Bağrıaçık
|Nissan Skyline
|E4
|16
|Fikri Macila
|Doğa Koyuncu
|Skoda Fabia R5
|2
|17
|Selen Bilgimer
|Salih Kanatlı
|Mitsubishi Lancer Evo 3
|1
|18
|Sadık Bilgimer
|Ahmet Buzlukçuoğlu
|Mitsubishi Lancer Evo 4
|1
|19
|Murat Aşık
|Mehmet Mişon
|Mitsubishi Lancer Evo X
|N
|20
|İbrahim Yolcu Argün
|Honda Civic
|4
|21
|Çağkan Bozalanlar
|Mehmet Demirağ
|Mitsubishi Lancer Evo VIII
|1
|22
|Hüseyin Genç
|İzde Bulunç
|Mitsubishi Lancer Evo 6
|1
|23
|Niyazi Yorgancıoğlu
|Fezile Yorgancıoğlu
|Suzuki Swift
|4