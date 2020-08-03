Tekindor: Ralli şampiyonasını 3 ayaktan oluşacak

Niyazi Tekindor, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün ilk etkinliği olan Ç.D.M Kaporta Boya Hamitköy Sprint Rallisi ve sezon planlaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, ralli şampiyonasını 3 ayağa düşürdüklerini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRK) Başkanı Niyazi Tekindor, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün ilk etkinliği olan ve geçtiğimiz haftaÇ.D.M Kaporta Boya Sponsorluğunda yapılan HamitköySprint Rallisi ve sezon planlaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Niyazi Tekindor’un değerlendirmeleri şöyle:

“Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü olarak Ç.D.M Kaporta Boya Sponsorluğunda Sprint Rallisi'nde ilk sınavımızı verdik.

Bizlere inanan, güvenen tüm sporcularımıza, görevlilerimize, sponsorlarımıza, kulüplerimize kuruluşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.Yönetim kurulumuzca 5 ralli 3 tırmanma olarak planladığımız 2020 programımızı COVID-19 dolayısı ile tırmanma şampiyonamızı iptal ederek ralli şampiyonamızı 3 ayağa düşürmüş bulunuyoruz.

Bunun nedeni olarak birçok branşta yarışan sporcularımıza külfet olmamakla beraber diğer kulüpler ile tarih sıkışıklığı yaşamak istemememizdir.

Şampiyonamızın ilk ayağını geride bırakmış bulunmaktayız. Amacımız ralliyi farklı bölgelere yaymak ve ikinci ayağımızın tarihi ve yeri hakkında kısa süre içerisinde içeriğini sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz.

Ralli anlatılamaz yaşanır sloganı ile hareket ettiğimiz süreçte tüm motor sporları camiasını ralliyi yaşamaya davet ediyorum.Sevgi ile kalın rallisiz kalmayın.”

