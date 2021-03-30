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Start Hamitköy’de verilecek

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Start Hamitköy’de verilecek
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Soydan SAKALLI
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonasının ilk yarışının yeri belli oldu.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun açıkladığı 2021 takvimindeki ilk yarışı olan Sprint Rallisi,Hamitköy’de yapılacak. Hamitköy Sprint Rallisi adıyla düzenlenecek olan yarış, 18 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Bu arada pandemi koşulları sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam etmesi halinde ise yarış günü 17 Nisan Cumartesi gününe alınacak.
Takvime göre ikinci ve üçüncü yarışlar ise 29 Mayıs ile 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
 
 
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