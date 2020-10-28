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St. Hilarion’a tırmanacaklar

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Avenue Dereboyu Tırmanma Şampiyonası 3. yarışı St. Hilarion’da gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına da puan verecek olan yarışın kayıtları kapandı

St. Hilarion’a tırmanacaklar
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen AvenueDereboyu Tırmanma Şampiyonası verilen uzun ara sonrasında devam ediyor.
AvenueDereboyu Tırmanma Şampiyonası 3. yarışı 31 Ekim Cumartesi günü St. Hilarion’da gerçekleştirilecek. KuzeyKıbrısRalliŞampiyonasına da puanverecek olan yarışın kayıtları dünkapandı.
Gerek Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında gerekse de AvenueDereboyu Tırmanma Şampiyonasında iddialı olan tüm pilotların katıldığı yarışın büyük çekişme içerisinde geçmesi bekleniyor.
Pandemi tedbirlerini alınarak gerçekleşecek olan AvenueDereboyu 3.Tırmanma Yarışı 1.2 katsayı ile Tırmanma Şampiyonasına, 0.5 katsayı ile de Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına puan verecek. Yarışta öncü araba olarak yılların efsane pilotlarından Taner Balkanlar start alacak.
 
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