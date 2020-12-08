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"Spor ve gençlik politikaları devletinin imajını belirler"

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Drift Sporcusu Ülkü Erçoban’ı kabulünde yaptığı açıklamada, “Spor politikası ve gençlik politikası bir bütün olarak KKTC devletinin imajını belirler.” açıklamasını yaptı

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"Spor ve gençlik politikaları devletinin imajını belirler"
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Drift Sporcusu Ülkü Erçoban’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin tanınması yönünde drift sporu alanında hem uluslararası hem de ülkemizde yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirterek, tüm sporlarda olduğu gibi bu spor alanındaki tehlikelere de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Devlet olarak ve Cumhurbaşkanlığı olarak bu çalışmalara destek olmak için elinden geleni yapacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizin gibi gençlerin başarıları ülkemizin tanıtılması ve spor bakımından önemlidir. Uluslararası alandaki temaslarla bizleri temsil ediyorsunuz ve bu bizim için bir gurur vesilesidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, bireylerin başarılarının devletin başarısı olarak ortaya çıktığına işaret ederek spor politikası ve gençlik politikasının bir bütün olarak dıştan bakıldığında KKTC devletinin imajını ve Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlığı belirlediğini söyledi.
Her alanda başarılı ve değerli sporcularımız olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, drift sporunun da dünyaca ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.
 
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