Siyah Plakalılar yollara iniyor

KTKOD başkanı Burçin Aliusta yaptığı açıklama ile klasik severlere bekledikleri müjdeyi verirken, “‘Siyah Plakalılar‘ hazır mıyız? Yedi aylık bir aradan sonra yollara çıkıyoruz. İstikamet Mağusa – Palm Beach / Laguna olacak.” açıklamasını yaptı

Burçin Aliusta’nın yaptığı açıklama şöyle:

Değerli klasik severler, ‘Siyah Plakalılar‘ hazır mıyız? Yedi aylık bir aradan sonra yollara çıkıyoruz.İstikamet Mağusa– Palm Beach / Laguna olacak.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak 2021 sezonumuz ile ilgili bir takım kararlar aldık.Tüm Dünyayı ve ülkemizi tesiri altına alankorona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle geçen sezon olduğu gibi bu yıl da ‘’Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası‘’ yapmama kararı aldık.

Bu kararımızda en etkili neden ise salgının ülkemizde halen devam etmesi, kısıtlama ve sınırlama kararlarının istikrarsız seyri olmuştur. Bu nedenlerle 2021 sezonumuzun faaliyet açısındandevam etmesi, doğru zamanda doğru faaliyetler düzenlemek, sizleri daha güvenli ve sağlıklı organizasyonlarda bir araya getirmek için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Öncelikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde 4 organizasyon yapmayı amaçlıyoruz. İlk faaliyetimiz 28 Mart Pazar günü 10.Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi/Sergisi olacak. Daha sonra gerçekleşecek olan gezi, sergi ve ralli olmak üzere planlanan faaliyetlerimizin tarihlerini sizlere daha sonra paylaşacağız.

2021 yılımızın açılış faaliyetini 28 Mart Pazar günü yapmayı planladık. Bu yıl onuncu kez Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi / Sergi faaliyetimizi Cafe No 8 ana sponsorluğunda ve Mağusa Belediyesi himayelerinde gerçekleştireceğiz. Fakat halen yürürlükte olan kısıtlama kararları, belirlediğimiz tarihe kadar devam etmesi durumunda 28 Mart tarihini ileriki bir tarihe ertelemek durumunda kalabiliriz. Bizler, kararların daha da rahatlayacağını ve sınırlamaların kalkacağını düşünerek, 28 Mart Pazar günü Lefkoşa’dan konvoy şeklinde yola çıkarak,Mağusa Palm Beach Laguna bölgesine varacağız.

Deniz kenarında bulunan belediyeye ait oto park alanında sergi şeklinde yapılacak düzenleme ile klasik otomobil festivali havasında bir organizasyon yapmak için gerekli girişimlere başladık.Siz değerli klasik severler ve dernek üyelerimizden isteğimiz, aradan geçen yedi aylık zamandan sonra artık klasiklerinizi 28 Mart tarihine kadar hazırlamanızı ve özlenen kalabalık ortamları, rengarenk,birbirinden değerli klasiklerimizi gün yüzüne çıkarmak için hazırlıklarınızı tamamlamanızdır.

Her zaman beklentilerin üzerinde işlere imza atan derneğimiz, hasret kaldığımız ortamlara tekrar geri dönmenin heyecanını şimdiden yaşatmaya başladı. Bizlere her zaman sahip çıkan ve yanımızda olan siz değerli klasik sever dostlarımız ve dernek üyelerimiz, inanıyoruz ki bu hasrete rekor katılımla son vereceğiz.”