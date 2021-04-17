Sınıf N birincisi Bozalanlar

Gökhan KUZU

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının ilk yarışı güzel bir organizasyonla tamamlandı.

Pandemi süreci içerisinde insanlara büyük moral veren Karaoğlan Hamitköy Ralli Sprint'e 19 araba katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta Çağkan Bozalanlar, Sınıf N, birincisi oldu.

Sınıf N’de Çağkan Bozalanlar– Mehmet Demirağ ikilisi birinci olurken, Mehmet Karaoğlan – Mehmet Coşar ikinci, Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk üçüncü oldular.



