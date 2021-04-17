banner583
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
27 0
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
17 0
 
Bu hayvancıkların günahı ne?
Bu hayvancıkların günahı ne?
83 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
24 0
Su kuyuları dibe vuruyor
Su kuyuları dibe vuruyor
67 0
Real Madrid, yarı finalde
Real Madrid, yarı finalde
23 0
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
161 0
banner529
banner570

Sınıf N birincisi Bozalanlar

banner476

Sınıf N birincisi Bozalanlar
banner630
Gökhan KUZU
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının ilk yarışı güzel bir organizasyonla tamamlandı.
Pandemi süreci içerisinde insanlara büyük moral veren Karaoğlan Hamitköy Ralli Sprint'e 19 araba katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta Çağkan Bozalanlar, Sınıf N, birincisi oldu.
Sınıf N’de Çağkan Bozalanlar– Mehmet Demirağ ikilisi birinci olurken, Mehmet Karaoğlan – Mehmet Coşar ikinci, Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk üçüncü oldular.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.