Sınıf 1’de birincilik Buğur’un

Gökhan KUZU

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının ilk yarışı güzel bir organizasyonla tamamlandı.

Pandemi süreci içerisinde insanlara büyük moral veren Karaoğlan Hamitköy Ralli Sprint'e 19 araba katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan yarıştaBuğur Kambillili, Sınıf 1, birincisi oldu.

Sınıf 1’de Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi birinci olurken, Akay Akbil – Arkın Şevketoğlu ikinci, Kerim Hacımevlüt – Hasan Odun üçüncü oldular.

