Sezon, çamurla dans ederek tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, “4×4 aracını kap da gel, çamurla dans et.” sloganıyla gerçekleştirilen “Baştaşlar Plümer Kros Yarışı” ile sezonu tamamladı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), 4x4 arazi tipi aracı olan herkese açık olan şenlik havasında geçen “Baştaşlar Plümer Kros Yarışı” ile sezonu tamamladı.PlümerKoruluğu’nda, şenlik havasında düzenlenen Baştaşlar Plümer Kros Yarışı ile 2020 sezonunu tamamlanırken organizasyon tüm 4×4 arazi tipi araçlara açık yapıldı.Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, Doğacı Offroad Grubu ve Dağ-Çamur Offroad Grubu ile güçlerini birleştirerek 2020 sezonunu noktaladı. Organizasyon, “4×4 aracını kap da gel, çamurla dans et.” sloganıyla gerçekleştirildi.